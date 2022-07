Anestesista começou estupro segundos depois do marido da vítima deixar sala

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra começou o estupro 50 segundos depois que o marido da vítima deixou o local, o crime teve um tempo total de 9 minutos e a provável sedação foi aplicada sete vezes na mulher. Esses são alguns pontos indicados pelo inquérito do caso. As informações são do G1.

O crime que chocou o Brasil ocorreu no dia 11 de julho, durante um parto em um hospital de um hospital de São João de Meriti (SP). O ato foi flagrado e filmado por funcionários da unidade, que desconfiaram do comportamento do médico, investigado por outros 40 possíveis estupros.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM-SJM) vai indiciar Giovanni por estupro de vulnerável. A previsão era de que o inquérito fosse enviado ao Ministério Público ontem (19).

Outros casos estão sendo investigados em outro inquérito: a Polícia Civil investiga mais de 40 possíveis casos de estupro de pacientes de Giovanni Quintella, número que representa o total de procedimentos cirúrgicos que contaram com a participação do anestesista.