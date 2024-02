Ambulância com paciente capota no interior do Amazonas

Uma ambulância com paciente a bordo capotou na rodovia AM-010, Zona Rural de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu na manhã do último domingo (18), durante forte chuva. Outros dois acidentes foram registrados na mesma rodovia. A ambulância estava no quilômetro 37 quando capotou.

No total, quatro pessoas estavam no veículo, conforte o Hospital Regional José Mendes: o motorista, a enfermeira, a paciente e uma acompanhante. Após o socorro, todos foram encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. Segundo a instituição, as vítimas tiveram ferimentos leves e estão bem.

Ainda no domingo, no quilômetro 75 da rodovia AM-010, uma árvore caiu na pista e atingiu um carro. Não há informações de pessoas feridas. Em outro local da estrada, no quilômetro 84, uma caminhonete capotou. Cinco pessoas estavam no veículo e, segundo informações de familiares, elas estão em observação no Hospital Regional José Mendes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)