Parte de árvore cai próximo a Hospital Ophir Loyola, em São Brás

Na tarde desta segunda-feira (4), uma cena inusitada surpreendeu pedestres e motoristas na Travessa Quatorze de Abril, em frente à Unidade de Atendimento Imediato do Hospital Ophir Loyola, localizado no bairro de São Brás. Um segmento de uma árvore despencou, bloqueando parcialmente a via e causando apreensão entre os transeuntes.

Testemunhas relatam que, momentos antes da queda, um motociclista havia passado sob a árvore. Por sorte, os galhos atingiram de raspão o condutor da motocicleta, que escapou ileso.

Imagens registradas no local mostram um carro estacionado sob a árvore caída, mas, de acordo com informações, o veículo não foi atingido.

A Redação Integrada do Grupo Liberal buscou esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para obter informações adicionais sobre o incidente.