Suspeito de colidir carro com motocicleta ao tentar fugir de abordagem é preso, no Marajó

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar no domingo (18), suspeito de colidir o carro que dirigia com uma motocicleta, no município de Portel, no Marajó. Conforme as informações iniciais, a PM foi acionada por populares que informaram que o suspeito estaria dirigindo embriagado e, no momento da abordagem, ele tentou escapar dos PMs mas atingiu o outro veículo.

Após as testemunhas informaram os PMs sobre o possível crime envolvendo o suspeito, por dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas, os agentes iniciaram as buscas pelo carro apontado na denúncia. Ao chegarem na Rua Presidente Geisel, os policiais encontraram com o homem e deram ordem de parada. No entanto, o suspeito teria tentado fazer uma manobra para fugir e, por engano, acionou a marcha ré de seu veículo. Neste momento, o carro quase atingiu um dos PMs, que precisou entrar rapidamente na viatura policial para evitar uma colisão. Os agentes relataram ter sido necessário que a equipe fizesse a retirada da chave da ignição do veículo abordado após a situação.

Os PMs informaram que a desorientação do suspeito possivelmente foi motivada pelo consumo de bebidas alcoólicas e que o homem apresentava fortes indícios de estar embriagado, como dificuldades para ficar em pé e fala alterada. No entanto, todas as informações e constatações no local serão apuradas pelas autoridades. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para uma delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi apresentado por policiais militares e autuado por condução de veículo automotor sob a influência de álcool.