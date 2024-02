Motociclista morre ao ser atingido por carro de passeio, em Tucuruí

Um motociclista chamado Ponciano Júnior dos Santos Nabica, de 45 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito, no KM 02, na rodovia PA-263, nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o sinistro ocorreu na noite de sábado (17), quando a vítima foi atingida por um carro de passeio que perdeu o controle.

VEJA MAIS

Segundo as informações preliminares, o condutor do carro maior informou que o carro acabou saindo da via descontrolado e, nesse momento, acabou atingindo Ponciano Júnior que trafegava na motocicleta. A polícia Militar foi acionada por volta de 21h30 para ir até o local do acidente. Segundo eles, a vítima ainda estava consciente, mas acabou morrendo antes da chegada de uma ambulância com os socorristas.

O condutor do veículo ainda tentou fugir do local, mas os agentes o localizaram e capturaram antes que ele sumisse da área. Assim que foi detido, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o que ocorreu no momento da colisão.