Atriz que morreu atropelada consertando pneu gravou áudio para mãe momentos antes do acidente

A atriz e modelo Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, morreu após descer do carro para arrumar o pneu e ser atropelada por outro veículo, na última terça-feira (13), em Piracanjuba, Goiás. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a vítima, que estava acompanhada de duas amigas seguindo para Goiânia, percebeu que haviam parafusos frouxos nas rodas dianteiras e resolveu descer do carro para ajeitá-los no acostamento da GO-217.

O motorista fugiu sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Kamylla já estava sem vida quando chegaram no local.

VEJA MAIS

Vítima mandou áudio para a mãe pouco antes de morrer

Momentos antes do acidente, Kamylla enviou um áudio via Whatsapp para a mãe, brincando que não voltaria para casa. "Quem disse que eu vou para casa? Quem foi que te deu essa informação? Eu não te dei essa informação. Eu vou estar em Goiânia. Eu te dei a informação que vou estar em Goiânia, não te dei a informação que vou embora para casa", disse a jovenm, em tom de brincadeira.

No perfil de Kamylla nas redes sociais, familiares divulgaram que o velório e o sepultamento dela ocorreram na última quarta-feira (14/2), no Cemitério Parque Memorial.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com