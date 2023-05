Mulher acorda motorista que dormia na rua e é morta atropelada por ele

No último domingo (14), uma mulher morreu atropelada em uma briga de trânsito, ocorrida em Niterói, Rio de Janeiro. Segundo o filho da vítima, o homem passou duas vezes com o carro por cima dela.

Isabel Cristina de Mendonça, de 49 anos, voltava de uma lanchonete com o filho, Matheus Henrique, quando se deparou com um homem dormindo dentro de um carro parado na rua Rua São Sebastião, na Região Oceânica.

De acordo com Matheus, o motorista não gostou de ser acordado, o que desencadeou uma discussão. “Começou uma discussão, ele puxou o cabelo dela e a agrediu verbalmente”, contou.

VEJA MAIS

Matheus informou que ao ver a reação do homem, saiu em defesa da mãe, iniciando uma luta corporal. "Ficamos no canto da rua, conversando com outro homem, mas eu vi que ele estava com algum tipo de maldade na cabeça, foi quando ele disse que ia me dar um tiro", disse.

Ainda com base no relato do filho da vítima, o homem meteu a mão por debaixo do banco para tentar pegar uma arma, mas o jovem conseguiu interceptar a mão do agressor. Em seguida, o criminoso assumiu o volante, engatou a ré e atropelou Isabel.

“Ele ouviu a pancada e acelerou mais ainda para poder passar por cima dela. Foi e voltou e fugiu do local", descreveu.

Segundo a irmã da vítima, Isabela, ela foi até o motorista com o intuito de verificar se estava tudo bem com ele. "Ela só queria ajudar o rapaz", afirmou.

Isabel chegou a ser levada para o Hospital, mas não resistiu. A vítima teve fraturas nos braços e nas costelas e sofreu um trauma na cabeça.

O corpo foi enterrado nesta terça-feira (16), no Cemitério São Lázaro, em Itaipu. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)