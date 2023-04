Homem atropela suspeito de furto e debocha: 'Menos um fazendo L'

Após um furto ter ocorrido na ligação Leste-Oeste, na região central de São Paulo, na última terça-feira (25), um homem atropelou o suspeito e depois debochou da ocorrência publicando uma sequência de vídeos com piadas sobre a vítima nas redes sociais. O suposto ladrão teria tomado o celular de um motorista de aplicativo e, ao fugir, foi atropelado por outro homem, que dirigia um carro no modelo Ford Ka, cor preta.

No local do acidente, o atropelador, identificado nas redes como Christopher Rodrigues, postou uma série de vídeos no Instagram debochando da vítima, com imagens do corpo debaixo do carro e legendas como "menos um fazendo L", em referênca ao sinal com os dedos usado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O atropelador ainda diz, ironicamente, que "Lúcifer Morningstar recebe mais um membro da equipe", referindo-se a um personagem dos quadrinhos e da série Lúcifer, que deixa o inferno para perseguir criminosos. "Agora, vou para a delegacia assinar um assassinato… Mentira! Deus é mais", completou ele, fazendo o sinal da cruz. Ainda em tom de deboche, Christopher diz no vídeo que "dessa vez não tem cervejinha, nem picanha".

Quando pessoas se aproximaram do local e pediram que ele tirasse o carro de cima do homem atropelado, o criminoso continuou ironizando: "Acho engraçado que, logo em seguida, chegou direitos humanos, as meninas da PUC, de Direito, ‘ah, tira o carro de cima do cara’. Eu disse ‘não, vai ficar aí até a polícia chegar'", afirmou no vídeo. "Chegou gente da família pedindo para tirar o carro de cima dele, porque está vivo", completou.

As imagens também mostraram o atropelador sendo levado até a delegacia (78º DP), e ele aparece ironizando a situação, mesmo dentro de uma viatura policial. Também publicou uma foto comemorando o fato de que não foi registrada denúncia por homicídio culposo (sem intenção) pelo atropelamento.

O furto

Segundo a vítima do furto, um motorista de aplicativo de 42 anos que pediu para não ser identificado, tudo aconteceu de forma muito rápida. "Ele (suspeito de furto) veio na lateral do vidro, pegou o celular e correu para trás. Foi atropelado na sequência", disse. Ele ainda lamentou o fato de ter se envolvido de alguma maneira nessa ocorrência: "Era um ladrão, mas também uma pessoa".

O suspeito teria recebido massagem cardíaca no local, pela equipe de resgate dos Bombeiros, e levado ainda com vida ao hospital. "Quando a gente estava fazendo o boletim de ocorrência, veio a notícia de que ele tinha falecido", afirmou.