​Suspeito de extorquir políticos em Cametá é preso em Tucuruí

Um homem identificado como Welyngson Pantoja de Moura foi preso na manhã desta segunda-feira (13), dentro de um ônibus, no momento em que tentava deixar a cidade de Tucuruí, no sudeste paraense. As investigações policiais apontam que Welyngson é suspeito de cometer o crime de extorsão majorada contra políticos da cidade de Cametá, no nordeste paraense.

A prisão foi realizada pela Polícia​ ​Civil do Estado do Pará, através da 15ª Seccional Urbana e da Delegacia de Homicídios de Tucuruí, em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá.

Welyngson foi localizado depois que a polícia recebeu informações indicando o paradeiro dele. Os agentes conseguiram interceptá-lo antes que ele deixasse Tucuruí. Não há detalhes sobre qual seria o destino do investigado, caso a viagem desse certo.

O homem foi conduzido para a Seccional de Tucuruí, onde se encontra à disposição da Justiça. As investigações da Polícia Civil continuam para esclarecer todos os detalhes sobre o envolvimento de Welyngson com a prática criminosa em questão.