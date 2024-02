Ambulância do Samu é roubada enquanto seguia com paciente a caminho da UPA

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi roubada enquanto seguia com paciente a caminho de uma Unidade de pronto Atendimento (UPA), no bairro Itapuã, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (7).

Na ocasião, segundo depoimento das vítimas, o supeito se aproximou do veículo portando uma faca e exigiu que a técnica de enfermagem e o paciente saíssem do carro. No entanto, ele obrigou o motorista a seguir viagem dirigindo a ambulância.

O condutor do veículo só foi liberado a cerca de um quilômetro do local inicial, quando ele conseguiu sair da ambulância. Ainda não há detalhes se ele pulou do carro ou se foi deixado pelo suspeito.

O suspeito seguiu no veículo e o abandonou perto de um shopping na região da Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Paralela.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). A ambulância foi localizada e recuperada ainda nesta quarta-feira.

Policiais seguem em diligências para identificar o autor do crime.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com