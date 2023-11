Ambulância explode em Unidade de Saúde de Capitão Poço

Um incidente alarmante abalou a noite de quarta-feira (22) na Unidade de Assistência Médica Especializada (AME) do município de Capitão Poço. Uma ambulância, que estava estacionada no local, explodiu no estacionamento, causando preocupação e levantando questões sobre a manutenção dos veículos da Saúde Municipal.

Moradores locais, que testemunharam o evento, alegam que houve um forte estrondo com a explosão, possível de ser escutado a distâncias consideráveis. Em seguida, viram o veículo completamente tomado pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

Após a explosão, moradores da cidade criticaram as condições dos veículos da Saúde Municipal. Eleidon Mesquita, ex-secretário da Saúde do município, expressou sua preocupação.

"Acredito que seja por falta de manutenção, já faz tempo que os moradores aqui estão denunciando essa grave situação que a Saúde de Capitão Poço atravessa. São vários vídeos que denunciam ambulâncias quebradas, sofrendo panes a caminho de uma emergência e etc", conta para O LIBERAL.

O incidente ocorreu por volta das 21h e as chamas foram controladas por populares, pois o Corpo de Bombeiros não possui equipes no município. As chamas resultantes da explosão formaram uma coluna de fumo elevada.

Embora não tenha havido feridos no incidente, o impacto da explosão foi significativo, indicando que o problema ocorreu no tanque de combustível da viatura. A comunidade está agora em alerta, questionando a gestão dos recursos de saúde no município e exigindo medidas imediatas para resolver a situação crítica das ambulâncias.

O histórico de vídeos que denunciam ambulâncias com problemas mecânicos a caminho de emergências levanta sérias preocupações sobre a eficácia dos serviços de saúde locais. Os moradores alegam que esses incidentes são recorrentes, destacando a urgência de investimentos em manutenção e renovação da frota.