Léo Caeté, do Capitão Poço, sofre acidente de moto a caminho do treino

O jogador Léo Caeté, meia do Capitão Poço, sofreu um acidente de trânsito na manhã deste domingo (24), quando estava se deslocando para o treino. Ele foi atropelado por um carro enquanto pilotava a sua motocicleta. O atleta foi socorrido para o Hospital Regional de Capanema e passou por uma cirurgia na clavícula. O estado de saúde dele não foi divulgado. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Também é desconhecido se o motorista do carro prestou socorro à vítima.

Nas redes sociais, internautas compartilharam mensagens de torcida pela recuperação do jogador. “Você vai sair dessa, irmão”, “Vai dar tudo certo. Você é forte”, “Livramento de Deus. Que Deus abençoe a sua cirurgia”, “Que você se recupere logo”, escreveram.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato co​m a Polícia Civil para checar mais informações.