Atacante ex-Paysandu sofre acidente de carro após colidir veículo com um cavalo; animal morreu

Everaldo Stum, que jogou no Paysandu em 2016 e atualmente defende o Bahia, se envolveu em um acidente de carro nesta quarta-feira (14), em um trecho da BA-535, na capital de Salvador. O jogador retornava da folga e o veículo que ele dirigia colidiu com um cavalo que atravessava a pista. Após a batida, o camisa 9 foi submetido a exames médicos e teve alta. O animal morreu no local do acidente.

O atleta não teve ferimentos e foi liberado para voltar aos treinos com o restante do elenco do Bahia. A BMW, veículo de luxo conduzido por Everaldo, foi danificado e teve a frente destruída após a batida.

Carro de luxo do atacante após o acidente (Foto: redes sociais)

Em nota, o Bahia tranquilizou os torcedores do time, informando que Stum passa bem. Confira:

"Tá tudo bem com Everaldo, Nação. Retornando de viagem, após dois dias de folga, o atacante preferiu ir direto do aeroporto ao CT ainda na madrugada, com objetivo de descansar e estar pronto para o treino da manhã desta quarta-feira. Durante o deslocamento, na estrada até a Cidade Tricolor, o atleta foi surpreendido por um cavalo na pista e se envolveu em um acidente. Everaldo foi submetido a exames médicos de praxe e foi liberado para participar das atividades."

No Paysandu

Everaldo chegou ao Paysandu no ano de 2016, vindo do Grêmio-RS, para a disputa da Série B. Na época, o jogador foi cercado de expectativa, tido como "jogador de Série A" que viria para o Papão, antes do anúncio oficial.

Everaldo conversa com o atacante Betinho durante treino bicolor no Mangueirão, em 2016 (Everaldo Nascimento/O Liberal)

Com a camisa bicolor, apenas três jogos e um gol contra marcado, gerando muita desconfiança da torcida alviceleste.

Além do Paysandu, o jogador passou por clubes como Figueirense-SC, Atlético Goianiense-GO e Kashima Antlers, do Japão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)