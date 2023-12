Colisão entre ambulância e trator deixa duas pessoas feridas nas PA-150, em Tailândia

Um acidente entre um trator e uma ambulância, registrado na noite de segunda-feira (25), deixou duas pessoas feridas na PA-150, perto da vila Auí-Açu, em Tailândia, nordeste do Pará. A Unidade de Terapia Intensiva móvel retornava ao distrito Palmares, quando colidiu com o outro veículo, que transitava com uma caçamba na rodovia sem sinalização refletiva, item obrigatório. O motorista da ambulância, supostamente, estaria em alta velocidade e foi afastado. As informações são do Portal Tailândia.

VEJA MAIS

Um caminhão, que seguia no sentido contrário, também acabou se envolvendo no acidente. O condutor jogou o automóvel de grande porte para fora da estrada, para que não colidisse com a ambulância.

O motorista da carreta ficou ferido e precisou ser socorrido. Já o condutor da ambulância não sofreu ferimentos. Ambos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O caminhoneiro foi encaminhado para o Hospital Geral de Tailândia (HGT).

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil e aguarda retorno.