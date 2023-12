Acidente na PR-151 deixa mãe e filho mortos após colisão entre carros e caminhão

Uma mulher e um homem, mãe e filho, não resistiram aos ferimentos graves causados por um acidente envolvendo dois carros e um caminhão que colidiram frontalmente na PR-151, entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, no Paraná, na manhã da última quarta-feira (20). O condutor do caminhão não teve ferimentos, enquanto os passageiros do outro carro, dois adultos e dois adolescentes, tiveram ferimentos leves.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, um dos carros de passeio tentou realizar um retorno para entrar em uma borracharia e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário.

Os corpos de Edite Farias e Joziel Melo Farias foram identificados na tarde do acidente e as causas e responsabilidades do acidente serão apuradas pela Polícia Civil com base em laudos do IML, do Instituto Criminalística e da Polícia Rodoviária.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com