Em Belém, árvore cai, quebra banca e pedestre se salva por pouco

Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (13), na Praça das Bandeiras, na Rua João Diogo, bairro da Campina, em Belém. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu após a forte chuva que atingiu a capital paraense. O vegetal destruiu uma banca de revistas durante o impacto.

Tudo ocorreu por volta de 11h. Segundo testemunhas, uma pessoa que estava na parada de ônibus ao lado da banca de revistas correu para não ser atingida. Os relatos são que a árvore estava balançando muito durante a chuva e fazendo barulhos semelhantes a estalos. Momentos depois, foi ouvido o grande estrondo, pois o vegetal partiu ao meio com a queda.

O local, que fica em frente a uma tradicional instituição de ensino de Belém, estava pouco movimentado devido a interrupção das aulas para o feriado de Carnaval. A Polícia Militar está no local auxiliando no controle do trânsito, pois a via é passagem para vários coletivos. Além disso, o Corpo de Bombeiros também está no local para realizar o corte dos galhos e tronco da árvore, para desobstruir a área.