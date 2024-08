Alunos em fase de TCC podem receber apoio financeiro; conheça o programa e inscreva-se

Alunos em fase de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) podem ser beneficiados com workshops e apoio financeiro do Instituto TIM, por meio do Academic Working Capital (AWC). O programa é voltado a graduandos com trabalhos sobre produtos, serviços ou tecnologias de potencial para uso no mercado. Com duas etapas, a seleção busca desenvolver ideias inovadoras.

Desde 2015, o AWC já abraçou 190 projetos, 70 faculdades e 508 alunos, resultando em 114 startups. Para participar, o TCC precisa envolver entre dois a quatro estudantes maiores de 18 anos dos cursos de Engenharia, Computação, Design, Arquitetura e áreas semelhantes. As inscrições vão até o dia 31 de agosto (sábado). Clique aqui e acesse o site.

Anna Carolinne Meireles, gerente de Responsabilidade Social Corporativa do Instituto TIM, explica que o objetivo é ofertar alternativas profissionais a alunos recém-formados, gerando impactos significativos no mercado. “Estamos chegando a quase 10 anos de AWC com resultados muito importantes, que estimulam cada vez mais o empreendedorismo nas universidades. Esse é um caminho de carreira ainda não tão difundido no ambiente acadêmico, mas essencial para o desenvolvimento do país, principalmente quando falamos de startups de base tecnológica”, disse.

Os Trabalhos de Conclusão de Curso inscritos devem atender aos critérios de startup e inovação: projetos de pequeno porte com estratégia competitiva e desenvolvimento de produtos com novas tecnologias ou com tecnologias melhoradas, respectivamente. A proposta deve ser descrita e, ao submeter o arquivo, é necessário assinatura de todos os integrantes do grupo. Confira o formulário de inscrições aqui.

Os critérios de avaliação, conforme o edital, baseiam-se em quatro pontos, sendo eles Grupo, Tecnologia, Cenário Brasil e Possível Impacto ao Usuário da Solução. Entenda melhor cada uma abaixo.

Grupo: atitude empreendedora, capacidade técnica, conhecimento da tecnologia aplicada, potencial de entrega e esultados mensuráveis e demonstráveis;

atitude empreendedora, capacidade técnica, conhecimento da tecnologia aplicada, potencial de entrega e esultados mensuráveis e demonstráveis; Tecnologia: diferencial de inovação tecnológica, relevância técnico-científica e viabilidade técnica de execução e materialização;

diferencial de inovação tecnológica, relevância técnico-científica e viabilidade técnica de execução e materialização; Cenário Brasil: relação do projeto com temas que possam contribuir para os desafios do Brasil nas mais diversas áreas, como saúde, educação, geração de renda, tecnologia, comunicação, mobilidade, mudanças climáticas, agricultura, biodiversidade e entre outras;

relação do projeto com temas que possam contribuir para os desafios do Brasil nas mais diversas áreas, como saúde, educação, geração de renda, tecnologia, comunicação, mobilidade, mudanças climáticas, agricultura, biodiversidade e entre outras; Possível Impacto ao Usuário da Solução: clareza do usuário alvo da solução, relevância do produto ou serviço para o usuário almejado, oportunidade de mercado (potencial de comercialização) e relação custo-benefício da proposta.

O resultado da seleção é liberado no dia 7 de setembro (sábado), no site da Academic Working Capital.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)