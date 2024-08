Veja quem são os 5 novos bilionários do Brasil segundo a revista Forbes

O Brasil ganhou mais cinco super-ricos no ano de 2024, segundo a lista anual de bilionários da Forbes, divulgada nesta terça-feira (27). Os empresários estreantes no ranking da revista atuam nos setores de agronegócio, tecnologia, bancos e transportes.

O mais rico entre eles é o engenheiro agrônomo Ricardo Castellar de Faria, dono e fundador da maior produtora de ovos comerciais do país. Segundo a Forbes, seu patrimônio estimado é de R$ 17,45 bilhões. Agora, o bilionário ocupa a 21ª posição na lista dos mais ricos do país.

Veja quem são os 5 novos ricaços e sua posição no ranking brasileiro:

1. Ricardo Castellar de Faria

Patrimônio: R$ 17,45 bilhões

Posição na lista: 21

Idade: 49 anos

Nascimento: RJ

Origem do patrimônio: Granja Faria

Ricardo Castellar nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Catarina já na infância. Engenheiro agrônomo, é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, Insolo e RCF Capital. Ele também preside a Associação Catarinense de Avicultura (ACAV).

A Granja foi criada em 2006 e se tornou a maior produtora de ovos comerciais, férteis e pintos no Brasil. Com 2,7 mil funcionários em 34 unidades produtoras, fornece cerca de 16 milhões de ovos por dia. Faria também fundou a Lavebras, empresa de higienização de têxteis, vendida em 2017.

2. Maria Cristina Frias

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões

Posição na lista: 64

Idade: 60 anos

Nascimento: SP

Origem do patrimônio: PagSeguro

Filha do empresário Octávio Frias de Oliveira, que morreu em 2007, Maria Cristina é uma das herdeiras do grupo Folha da Manhã.

Segundo a Forbes, a família se tornou bilionária ao investir em tecnologia. Em 2007, os Frias compraram a BRPay, primeira plataforma de pagamentos online do Brasil, hoje denominada PagSeguro.

Em junho de 2024, a fintech era avaliada em cerca de R$ 21 bilhões. Maria Cristina também foi diretora de redação da Folha de S. Paulo.

3. João Annes Guimarães e família

Patrimônio: R$ 1,29 bilhão

Posição na lista: 220

Idade: 64 anos

Nascimento: MG

Origem do patrimônio: Banco BMG

João Annes é neto de Antônio Mourão Guimarães, fundador do banco mineiro BMG, e filho do bilionário Flávio Pentagna Guimarães, que morreu no início de 2023. Além do BMG, a família possuía a mineradora Magnesita, vendida por R$ 1,2 bilhão em 2007.

4. Consuelo Andrade de Araújo e família

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão

Posição na lista: 231

Idade: 92 anos

Nascimento: MG

Origem do patrimônio: Banco Mercantil do Brasil

Os bons resultados do Banco Mercantil fizeram as ações da instituição mais do que dobrarem, inserindo a família na lista de bilionários deste ano, informou a Forbes.

Consuelo Andrade, a matriarca, não tem função executiva no banco, mas viu seu patrimônio disparar. O controle da instituição está com a família, por meio de um acordo de acionistas que inclui os herdeiros.

5. José Mario Caprioli dos Santos e família

Patrimônio: R$ 1,12 bilhão

Posição na lista: 234

Idade: 53 anos

Nascimento: SP

Origem do patrimônio: Azul/Águia Branca

José Mario Caprioli era sócio de Nilton Carlos Chieppe na empresa aérea Trip. Após a fusão com a Azul Linhas Aéreas, ele se tornou um grande acionista da companhia fundada por David Gary Neeleman, da qual é conselheiro, informou a Forbes.

A Trip é ligada ao Águia Branca, maior grupo capixaba, com três empresas de transporte rodoviário e duas de logística, além da empresa aérea Trip, que se fundiu com a Azul.