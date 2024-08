Em Belém, jovens designers vão ter formação para desenvolverem produtos com Indicação Geográfica

Em Belém, o projeto “Construção de Habilidades e Conhecimento em Propriedade Intelectual para Jovens Designers” quer qualificar universitários nas áreas de propriedade intelectual e desenvolvimento de produtos com Indicação Geográfica na Amazônia. A iniciativa é uma parceria do Curso de Design da Uepa em colaboração com a ONU, o Sebrae e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

A ONU é representada por sua agência especializada “Organização Mundial da Prosperidade Intelectual (Ompi). A publicitária e doutora em Design, Ana Paula Nazaré de Freitas, coordena o projeto pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ela explica que as Indicações Geográficas (IGs) são um tipo de registo que é dado a produtos característicos de alguma região, como o champagne da França, o vinho do Porto da região do Porto de Portugal etc.

"As IGs não são criadas, elas são reconhecidas. Nesse sentido, são produtos que têm qualidades únicas, relacionadas ao seu território, o solo, o clima e a forma de fazer”, explica Ana Paula.

O foco são os jovens designers

A coordenadora da Uepa explica que, os jovens terão formação específica para atuar em conjunto com produtores locais e verificar como podem contribuir com a melhora dos produtos. Os jovens vão atuar com quatro produtos com Indicação Geográfica, três deles no Pará e um em Rondônia: o queijo do Marajó, a farinha de Bragança; o cacau de Tomé-Açu e o café das Matas de Rondônia.

A intenção é prepará-los para desenvolverem marcas, identidades visuais, embalagens, entre outras soluções para impulsionar e valorizar os produtos de indicação geográfica amazônicos.

A iniciativa tem a coordenação de Ana Paula Nazaré de Freitas, como coordenadora pela Uepa, e a atuação de Isabella Pimentel, conselheira da Ompi/ONU no Brasil, e de Hulda Giesbrecht, coordenadora de Negócios de Base Tecnológica do Sebrae.

Projeto quer potencializar a originalidade dos produtos para aumentar a competitividade

“O legado além da formação e experiência dos alunos, é a possibilidade de alavancar os produtos através de um tratamento sob a ótica do Design de produtos. O que fará com que tenham embalagens apropriadas, recursos visuais adequados ao mercado e marquem suas diferenças e originalidades de origem”, pondera Ana Paula.

Ela acrescenta: “muitos desses produtores agrícolas não têm acesso a grandes agências de comunicação ou design de produto. A universidade, através da sua expertise, pode proporcionar que esses produtos recebam um tratamento especializado para se posicionarem no mercado e alavancarem suas vendas e seu reconhecimento”.

Além disso, enfatiza a coordenadora da Uepa, “o design de produtos valoriza suas identidades locais, trazendo para o seu material, seja embalagem, ponto de venda, site um pouco do valor desses produtos que são totalmente ligados ao terroir, sou seja, ao conjunto de características geográficas, sociais e culturais que os distinguem”.

O Pará, por meio da Uepa, e com a parceria da Ompi e o Sebrae, é o primeiro estado do Norte do país a deslanchar tal parceria. O projeto, até então, aconteceu somente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).