Arquitetura vernacular: entenda o que é e como a técnica influencia nas construções da Ilha do Combú

A arquitetura vernacular é um estilo que tem como base o uso de materiais e técnicas de construção que priorizam a utilização de materiais e técnicas construtivas próprias do ambiente onde a edificação está inserida, valorizando a preservação do meio ambiente. Um exemplo disso é a Ilha do Combú, que tem presenciado um notável crescimento na adoção desse tipo de arquitetura.

É cada vez mais comum ver pousadas e restaurantes utilizando a técnica de forma harmoniosa com a paisagem natural, refletindo a cultura e tradições da região. Além da função estética, ao adotarem a arquitetura vernacular, os estabelecimentos incorporam práticas sustentáveis e adaptativas que respeitam o ecossistema amazônico.

O uso da arquitetura vernacular na Ilha do Combú foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação da arquiteta e urbanista e especialista em permacultura e bioconstrução, Caroline Miranda.

“A arquitetura vernacular é a arquitetura dos povos originários de um local, que leva em consideração condições climáticas e condições culturais. Ela é desenvolvida através de técnicas construtivas que privilegiam materiais que estão disponíveis no local e que sejam de fácil acesso”, explica a arquiteta.

Além de ser considerada uma prática sustentável, a arquitetura vernacular tem como um de seus benefícios gerar uma identidade única para um determinado local, como destaca a profissional.

“A gente está, hoje em dia, com uma arquitetura muito globalizada e que, nem sempre, são aplicáveis para todas as regiões. Mas quando tu bates uma foto da Ilha do Combú e começa a ver todas essas construções bem típicas, com utilização de palha, madeira e barro, isso já remete à construções da Amazônia. Então, isso cria características, reconhecimento das comunidades que estão naquele lugar. O que a gente encontra na Ilha do Combú é único. É nossa arquitetura voltada para o nosso clima, de acordo com as nossas técnicas”, ressalta Caroline.

Entre os principais materiais utilizados nas construções que têm como base a arquitetura vernacular estão a madeira, a palha e o barro. “As técnicas utilizadas em relação a esses materiais são, por exemplo, a madeira, os tipos de recortes e encaixes dessa madeira para fazer a estrutura de uma casa de palafita, para fazer um telhado. São materiais naturais e abundantes”, complementa.

