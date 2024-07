OpenAI trabalha em projeto para melhorar capacidade de raciocínio de seus modelos de IA

(Anna Tong e Katie Paul/Reuters) - A OpenAI, fabricante do ChatGPT, está trabalhando em uma nova abordagem para seus modelos de inteligência artificial em um projeto com o codinome "Strawberry", de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto e com a documentação interna analisada pela Reuters.

O projeto, cujos detalhes não foram relatados anteriormente, surge no momento em que a startup busca mostrar que os modelos que oferece são capazes de fornecer recursos avançados de raciocínio.

Equipes da OpenAI estão trabalhando no Strawberry, de acordo com uma cópia de um documento interno recente da OpenAI visto pela Reuters em maio.

A Reuters não conseguiu determinar a data exata do documento, que detalha um plano de como a OpenAI pretende usar o Strawberry para realizar pesquisas. A fonte descreveu o plano à Reuters como um trabalho em andamento. A agência de notícias não conseguiu estabelecer o quanto o Strawberry está próximo de ser oferecido ao público.

O funcionamento do Strawberry é um segredo bem guardado até mesmo dentro da OpenAI, disse a pessoa.

O documento descreve um projeto que usa modelos Strawberry com o objetivo de permitir que a IA da empresa não apenas gere respostas a consultas, mas também planeje com antecedência suficiente para navegar na Internet de forma autônoma e confiável a fim de realizar o que a OpenAI chama de "pesquisa profunda", de acordo com a fonte.

Isso é algo que não tem sido possível com os modelos de IA até o momento, de acordo com entrevistas com mais de uma dúzia de pesquisadores de IA.

Questionado sobre o Strawberry e os detalhes relatados na matéria, um porta-voz da empresa disse em um comunicado: "Queremos que nossos modelos de IA vejam e entendam o mundo mais como nós. A pesquisa contínua de novos recursos de IA é uma prática comum no setor, com a crença compartilhada de que esses sistemas melhorarão o raciocínio ao longo do tempo."

O porta-voz não respondeu diretamente às perguntas sobre o Strawberry.

O projeto Strawberry era conhecido anteriormente como Q*, que, segundo a Reuters, no ano passado já era visto dentro da empresa como um avanço.

Duas fontes descreveram ter visto, no início deste ano, o que os funcionários da OpenAI lhes disseram ser demonstrações do Q*, capaz de responder a perguntas complicadas de ciências e matemática além do que conseguem os modelos disponíveis atualmente no mercado.

Na terça-feira, em uma reunião interna com todos os funcionários, a OpenAI apresentou uma demonstração de um projeto de pesquisa que, segundo a Bloomberg, tinha novas habilidades de raciocínio semelhantes às humanas. Um porta-voz da OpenAI confirmou a reunião, mas se recusou a dar detalhes sobre o conteúdo. A Reuters não conseguiu determinar se o projeto demonstrado era da Strawberry.

A OpenAI espera que a inovação melhore drasticamente a capacidade de raciocínio de seus modelos de IA, disse a pessoa familiarizada com o assunto, acrescentando que o Strawberry envolve uma maneira especializada de processar um modelo de IA depois que ele foi pré-treinado em conjuntos de dados muito grandes.