Abre e fecha no Carnaval em Fortaleza, Ceará: veja o que funciona no feriado

Devido ao ponto facultativo de Carnaval alguns estabelecimentos, lojas, bancos, repartições públicas e shopping em Fortaleza, no Ceará (CE), estão com horários alterados. Confira o que abre e fecha nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Abre e fecha no Carnaval em Boa Vista-RR: veja o que funciona no feriado ]]

[[(standard.Article) Abre e fecha no Carnaval em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: veja o que funciona no feriado]]



Correios

No sábado (18), em Fortaleza, haverá expediente nas agências Bezerra de Menezes, Cajazeiras, Clóvis Beviláqua, Dionísio Torres, João XXIII, Joaquim Távora, Maraponga, Meireles, Sargento Hermínio e Osvaldo Cruz. Em Juazeiro do Norte, funcionará a agência Rodoviária.

Já segunda (20) e terça-feira (21), não haverá atendimento nas agências. O serviço será retomado na quarta-feira (22), a partir das 12h.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias nos dias 20 e 21. A decisão segue uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera o Carnaval sendo dias úteis. Na quarta-feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, e encerramento às 15h.

Lojas de rua

A unidades do comércio lojista em geral não abrirão até a terça-feira de carnaval.

Enel Distribuição Ceará

As lojas da Enel Distribuição Ceará ficarão fechadas até terça-feira (21), de Carnaval. O serviço será retomado a partir do meio-dia, da quarta-feira (22).

Shopping Iguatemi e no Iguatemi Bosque

O Shopping Iguatemi e no Iguatemi Bosque funcionarão no sábado (18) normalmente. No domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), as lojas e quiosques estarão fechados. A população só poderá a visitar o espaço no quarta-feira, às 10 horas.

Shoppings Riomar Fortaleza e Riomar Kênnedy

Os RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy funcionarão no sábado (18) normalmente. No domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21), as lojas e quiosques estarão fechados. A população só poderá a visitar o espaço no quarta-feira, às 10 horas.