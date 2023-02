Abre e fecha no Carnaval em Rondônia: veja o que funciona no feriado

Em Porto Velho-RO, as festas de carnaval já começaram a partir do dia 10 deste mês, e se estendem até o dia 25. Enquanto aos pontos facultativos do período de festejo, foi comunicado pelo Decreto n°27.720 do estado, os dias de feriado; confira

De 20 a 22 de fevereiro haverá ponto facultativo em Porto Velho. Não haverá expediente nos órgãos e entidades de Administração Pública Direta e Indireta integrantes do Poder Executivo Estadual.

20 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval (ponto facultativo);

21 de fevereiro (terça-feira) Carnaval (ponto facultativo);

22 de fevereiro (quarta-feira) Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo);

Na quarta-feira de cinzas (22/02), o expediente será das 14h às 18h.

Bancos

Durante o período, os bancos terão horário de funcionamento reduzido, abrindo apenas até essa sexta-feira (17). A Federação Brasileira dos Bancos informou que as agências bancárias ficarão fechadas nos dias 20 e 21.

Os clientes poderão usar normalmente canais digitais como aplicativos para realizar pagamentos nos dias facultados.

No dia 22, o funcionamento será das 12:00h às 15:00h.

Correios

Os serviços de entrega funcionarão normalmente nos dias 17 e 18 de fevereiro, já nos dias 20 e 21, não haverá atendimento nas agências. As entregas e atendimentos serão retomados na quarta-feira (22), a partir das 12h.

A Central de Atendimento dos Correios- CAC estará disponível nos dias 20 e 21 por meio do site e telefones:

0800 725 7282

0800 725 0100

3003 0100

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)