Abre e fecha no Carnaval em Manaus, Amazonas: veja o que funciona no feriado

Em Manaus, Amazonas, as festas de Carnaval começaram no último fim de semana. Com uma programação repleta de blocos de rua e desfiles de escolas de samba, os foliões já se preparam para aproveitar o feriado, decretado pela lei municipal nº 448 de 11 de novembro de 1998, na capital. Confira o funcionamento dos serviços durante os dias 20, 21 e 22 de fevereiro.

VEJA MAIS

Veja o que abre e fecha em Manaus:

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a segunda-feira (20) e terça-feira (21) fazem parte do calendário de feriados deste ano para os trabalhadores da área. O expediente retorna dia 22, na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12 horas.

Quem possuir boletos com vencimentos para os dias em que os bancos estarão fechados, poderão pagar na quarta-feira, sem acréscimo de juros.

Shoppings

Em Manaus, os shoppings funcionarão normalmente durante a segunda-feira (20), abrindo às 10 horas e fechando às 22 horas. No dia 21, considerado feriado na capital, cada shopping funcionará normalmente, mas o horário de abertura e fechamento é decidido individualmente por cada centro de compras.

Comércio

Segunda-feira (20): funcionamento normal

Terça-feira (21): as lojas do centro comercial abrirão às 9 horas com expediente até 13 hora.

Quarta-feira (22): funcionamento das 12 horas às 18 horas.

Correios

As unidades dos Correios fecham a partir da segunda-feira (20) e retornam somente no dia 22, a partir das 12 horas.

Órgãos públicos

Somente na terça-feira (21) o horário de expediente nos serviços públicos é suspenso. Alguns setores, como o da saúde, funcionam normalmente mesmo durante o feriado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)