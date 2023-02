Abre e fecha no Carnaval em BH, Minas Gerais: veja o que funciona no feriado

A Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, já oficializou o carnaval na cidade no início deste mês (01/02). As datas para curtir a folia ou até mesmo descansar no feriado já estão confirmadas. O carnaval de BH acontece entre os dias 4 e 26 de fevereiro, retomando o período após dois anos suspenso devido à pandemia.

Confira o que abre e fecha durante o período

O Decreto publicado pelo DOM (Diário Oficial do Município de BH), no dia 12/01, oficializou as datas facultativas para servidores municipais, sendo essas

20/02/2023

21/02/2023

22/02/2023

Comércio

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL/BH), confirmou em publicação, que a presença dos funcionários será limitada do dia 18 a 22, (semana de festejo); confira a agenda

18/02/2023 Sábado – Funcionamento normal.

19/02/2023 Domingo – Funcionamento normal.

20/02/2023 Segunda-feira – Não haverá trabalho (Dia do comerciário).

21/02/2023 Terça-feira – Não haverá expediente.

22/02/2023 Quarta-feira – Não haverá expediente antes de 12h.

Bancos

Enquanto ao funcionamento de bancos, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou que não haverá expediente ao público nos dias:

20/02/2023

21/02/2023

A Quarta-feira de Cinzas, (22/02), receberá recomendação quanto ao horário de atendimento das agências bancárias.

Demais serviços

Ainda no decreto publicado pelo Diário Oficial do Município, haverá o funcionamento normal de órgãos cujos serviços são essenciais ao público.

Acerca dos serviços indispensáveis à população, os Secretários Municipais ficam responsáveis quanto à regulamentação de funcionamento especial.

Leia a publicação do decreto aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro