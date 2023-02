Abre e fecha no Carnaval em Boa Vista-RR: veja o que funciona no feriado

Após dois anos paralisado por conta da pandemia de covid-19, o carnaval de Boa Vista, em Roraima, volta a animar as ruas com milhares de foliões roraimenses. A programação “Carnaval para Todos” promovida pela prefeitura da cidade começa dia 18 e vai até o dia 21 de fevereiro. A folia comandada por 26 blocos de rua, apresentações de artistas e bandas locais vai acontecer simultaneamente em vários lugares, sendo alguns deles:

Confira os locais abaixo:

Avenida Ville Roy

Praça Aderval da Rocha (nova Canaã)

Praça Cabos e Soldados (bairro Caranã)

Praça Maria da Penha (Bairro Jóquei Clube)

Praça do Nova Cidade

Praça do Bairro dos Estados (apenas dia 19)

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), com base na Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, as agências de bancos não funcionam nos dias de carnaval, que se referem esse ano à: 20 e 21 de fevereiro.

O funcionamento retorna na Quarta-feira de Cinzas (22), a partir das 12h, dando no mínimo 3h de funcionamento aos clientes.

Correios

As agências dos correios funcionarão normalmente na sexta-feira (17), assim como a entrega de cartas e encomendas. Na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) não terá expediente nas agências.

O atendimento e as entregas retornam na Quarta-feira de Cinzas (22). As agências voltam a abrir a partir das 12h.

Shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) orienta que as lojas funcionem em horário normal no sábado, na segunda-feira e na terça-feira das 10h às 22h. No domingo, o funcionamento recomendado para as lojas também é o comum, das 14h às 20h.

No entanto, a administração de cada shopping tem o poder de decidir se abrirá em horário normal ou reduzido.

Comércio

Pela lei federal, o carnaval é ponto facultativo, e não feriado, pois não existe um decreto oficial dizendo que a data é feriado. Portanto, os proprietários poderão decidir se irão funcionar ou não nos dias de carnaval.

