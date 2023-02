Abre e fecha no Carnaval no Rio de Janeiro: veja o que funciona no feriado

O pré-carnaval do Rio de Janeiro já começou, com os blocos de rua embalando a folia na cidade desde o fim de janeiro. As festas seguem até o início oficial do Carnaval, que começa na próxima sexta-feira, 17 de fevereiro, e segue até o dia 25 do mesmo mês.

Tradicionalmente, a Terça-Feira de Carnaval é considerada feriado durante o dia inteiro no município. Já a Quarta-Feira de Cinzas é facultativa, com o retorno das atividades podendo ocorrer a partir do meio-dia.

Desfile do Carnaval do Rio de Janeiro de 2020 (Ricardo Moraes / Reuters)

Veja o que abre e fecha no Rio de Janeiro, maior carnaval do planeta

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não terão expediente nos dias 20 e 21 de fevereiro. Já na Quarta-Feira de Cinzas, que cairá no dia 22 de fevereiro, os bancos devem abrir a partir do meio-dia, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Supermercados e comércio

Segundo o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SEC-RJ) o funcionamento dos comércios e supermercados deve ficar a cargo dos patrões. Domingo (19), segunda-feira (20) e quarta-feira (22) são considerados dias normais, e a decisão de abertura fica a cargo da administração destes estabelecimentos.

Entretanto, a terça-feira (21) de Carnaval é considerada um feriado. Apesar disso, os supermercados são considerados serviço essencial e, portanto, podem abrir nos dias de feriado. Sendo assim, é possível que o funcionamento destes locais ocorra normalmente.

Órgãos públicos

A prefeitura do Rio de Janeiro declarou ponto facultativo nas repartições públicas na sexta-feira (17), segunda-feira (20) e quarta-feira (22). Já a terça-feira (21) é considerada feriado no município. Sendo assim, cabe à administração dos órgãos públicos a decisão de funcionar normalmente ou não. Lembrando que alguns serviços públicos, como as unidades de saúde, funcionam normalmente, sem interrupção.

Lazer

Imagem de dentro do Jardim Botânico, no RJ (@jardimbotanicorj/Instagram)

Jardim Botânico : Vai funcionar em seu horário normal, das 8h às 17h, durante todo o Carnaval. Apesar disso, os portões do local irão fechar durante a passagem dos blocos de rua . No sábado (18) e terça-feira (21), dois blocos carnavalescos irão interromper o funcionamento do local. O primeiro, das 8h às 14h, e o segundo, de 7h às 13h;

: Vai funcionar em seu horário normal, das 8h às 17h, durante todo o Carnaval. Apesar disso, os portões do local irão . No sábado (18) e terça-feira (21), dois blocos carnavalescos irão interromper o funcionamento do local. O primeiro, das 8h às 14h, e o segundo, de 7h às 13h; Pão de Açúcar : A atração turística irá funcionar normalmente durante o carnaval, com uma atração especial: “Carnaval Parque Bondinho Pão de Açúcar”. No local, apresentações do “Bloco da Orquestra Circônica” irão ocorrer nas tardes de segunda (20) até quarta (22);

: A atração turística irá funcionar durante o carnaval, com uma atração especial: “Carnaval Parque Bondinho Pão de Açúcar”. No local, apresentações do “Bloco da Orquestra Circônica” irão ocorrer nas tardes de segunda (20) até quarta (22); Circo Voador: O local não tem agenda desde sábado (18) até quinta-feira (23).

Shoppings

No Rio de Janeiro, os shoppings devem funcionar normalmente durante todos os dias de folia, com exceção da terça-feira (21), considerada feriado no município. Neste dia, apenas a praça de alimentação e o lazer devem funcionar, com interrupção das vendas nas lojas comerciais. Na quarta-feira (22), o funcionamento deve voltar ao normal ao meio-dia.

