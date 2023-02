Abre e fecha no Carnaval em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: veja o que funciona no feriado

O Governo Estadual do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre decretaram que os dias 20 e 21 de fevereiro, referentes ao Carnaval de 2023, terão pontos facultativos. Na quarta-feira de cinzas (22/02), o expediente inicia às 12h. Veja o que abre e o que fecha durante o Carnaval 2023 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul:

Órgãos municipais e Estaduais

Funcionarão normalmente os serviços e aparelhos considerados essenciais à população, como os hospitais, serviços de saneamento, delegacias e atividades policiais em geral. Os demais espaços não abrirão nos dias de ponto facultativo.

Correios e Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não terão expediente nos dias 20 e 21 de fevereiro. Já na Quarta-Feira de Cinzas (22/02), os bancos abrirão a partir do meio-dia, com encerramento no horário normal.

As agências dos Correios e a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estarão fechadas nos dias de ponto facultativo. Na quarta-feira de cinzas, o atendimento será retomado a partir das 12h.

Poder judiciário

Seguindo o calendário institucional, o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) não funcionará nos dias 20 e 21 de fevereiro. Os serviços forenses funcionarão apenas em regime de plantão.