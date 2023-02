Abre e fecha no Carnaval em São Luís, Maranhão: veja o que funciona no feriado

O Carnaval de São Luís, no Maranhão, vai retornar após dois anos de paralisação por conta da pandemia de COVID-19. Com início de programação na sexta-feira (17), os foliões podem esperar cinco dias de animação, que só acabará na terça-feira (21). Entre as atrações principais, a cidade vai receber Araketu, Maiara e Maraísa, Chiclete com Banana, entre outras.

Beira-Rio de São Luís, no Maranhão, durante o pré-Carnaval 2023 (@Carlosbrandaoma/Twitter)

A festa pode alterar os horários de diversos estabelecimentos do município. Com isso, vale ficar ligado para não ser surpreendido por conta de uma emergência ou até mesmo para saber quais opções de lazer estarão disponíveis na cidade.

Veja o que abre e fecha em São Luís, no Maranhão, durante o Carnaval:

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu comunicado em que indicou que os bancos não irão funcionar nos dias 20 e 21 de fevereiro. Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), os estabelecimentos voltam a funcionar a partir do meio-dia, e irão encerrar no horário comum de fechamento das agências.

Supermercados e comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA) indicou que o funcionamento do comércio lojista na região metropolitana de São Luís não funcionará nos dias 20 e 21 de fevereiro. Apesar disso, as lojas devem abrir normalmente no sábado (18) e domingo (19).

O funcionamento das lojas só retorna na Quarta-Feira de Cinzas (22), quando o expediente iniciará às 12h. A medida é válida para as lojas de rua e também para as galerias de shoppings.

Supermercados, farmácias e postos de gasolina, que são considerados serviços essenciais, irão funcionar normalmente nos dias mencionados acima.

Órgão Públicos

O Governo do Estado do Maranhão anunciou o ponto facultativo durante os dias de Carnaval, com retorno apenas às 14h da Quarta-Feira de Cinzas (22). Apenas serviços públicos essenciais funcionarão normalmente durante os dias de folia, sendo eles: saúde, limpeza pública, segurança (Guarda Municipal e Polícia Militar), fiscalização de trânsito, entre outros.

Lazer

Museu do Reggae em São Luís, no Maranhão (@FlavioDino/Twitter)

Teatro Arthur Azevedo : o local tem programação até o dia 12 de fevereiro e retorna apenas no dia 25 do mesmo mês, não contando com exibições durante os dias de Carnaval;

: o local tem programação até o dia 12 de fevereiro e retorna apenas no dia 25 do mesmo mês, não contando com exibições durante os dias de Carnaval; Museus : o funcionamento destes locais deve sofrer alteração durante o feriado do Carnaval. Os pontos turísticos devem funcionar apenas de 9h às 12h, no domingo e na terça-feira (21);

: o funcionamento destes locais deve sofrer alteração durante o feriado do Carnaval. Os pontos turísticos devem funcionar apenas de 9h às 12h, no domingo e na terça-feira (21); Praias : o funcionamento das praias não sofre qualquer tipo de restrição durante o período do Carnaval na capital maranhense;

: o funcionamento das praias não sofre qualquer tipo de restrição durante o período do Carnaval na capital maranhense; Valparaíso Adventure Park: o local irá funcionar normalmente, com possíveis mudanças no horário de funcionamento de algumas atrações. Além disso, o estabelecimento contará com programação especial durante o Carnaval.

Shoppings

O funcionamento desses estabelecimentos deve seguir o previsto pela Fecomércio-MA. Com exceção das praças de alimentação e lazer, as lojas dos shoppings centers de São Luís, no Maranhão, não irão funcionar na segunda-feira (20) e terça-feira (21) de Carnaval. Na Quarta-Feira de Cinzas (22), os estabelecimentos devem retornar após às 12h.

