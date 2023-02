Alta temporada: saiba como economizar nas viagens de Carnaval

Festividade tradicional do calendário brasileiro, o Carnaval pode ser uma oportunidade para muitos viajarem. Seja com o objetivo de curtir a folia ou apenas descansar, boa parte dos paraenses deve se dirigir a balneários locais ou mesmo sair do Estado no final de semana que vem, de feriado prolongado por causa do evento. No entanto, os turistas devem estar atentos aos preços desse período, que tem alta temporada em muitos destinos, principalmente onde há praias, lagos e passeios.

Em todo o país, por exemplo, uma pesquisa do Google mostra que apenas um terço dos brasileiros (33%) disse que não vai viajar durante a pausa do Carnaval. Dos entrevistados que vão viajar, 40% afirmaram que pretendem gastar menos neste ano, na comparação com 2022, principalmente porque estão cautelosos com as finanças (17%) ou porque a situação econômica piorou (12%).

O economista Rafael Boulhosa explica que alguns locais têm o elemento inflacionário, que deve ser levado em consideração pelos consumidores. "O que acontece é que as pessoas se deslocam muito para essas cidades populares, e isso gera um aumento de demanda desproporcional à oferta, então os preços sobem. Ao ter essa consciência, o turista deve procurar lugares em que isso não aconteça de maneira tão forte. Ninguém pensa, por exemplo, em Gramado como uma cidade carnavalesca. A ideia é procurar, justamente, locais que fujam um pouco disso - é o que vai permitir não ter despesas tão elevadas", orienta.

Planejar e pesquisar devem estar entre as prioridades para garantir bons preços em uma viagem. Caso o turista não tenha decidido ainda qual será o local de destino, o indicado é buscar os valores para várias cidades, a fim de avaliar o que sai mais em conta. Trabalhar com antecedência, na faixa de seis a sete meses antes da viagem, também pode ajudar muito a aliviar os gastos, principalmente com as opções de hospedagem.

"Primeiro pesquisar o local, depois os custos nesse destino. No caso da hospedagem, uma dica é escolher um espaço mais simples, se você vai passar o mínimo de tempo possível, só para dormir. Agora, se o hotel faz parte do seu ambiente de férias e você vai passar mais tempo nele, vale a pena pagar um pouco mais de acordo com o que ele oferece".

Outra indicação de Rafael é partir para o tradicional e, quando não encontrar promoções na internet, buscar agências de viagem e verificar se elas têm pacotes específicos para essa data. Basta indicar o destino, a faixa de preço e quantos dias irá passar na viagem, e a empresa será responsável por rastrear aquele serviço, que pode até incluir o aluguel de carro na cidade.

Estabelecer um limite de despesas também é essencial para quem vai curtir a folia em outra cidade ou usar o feriado prolongado para passear e descansar. A primeira coisa a se fazer, segundo o economista, é entender suas limitações e saber o máximo que pode gastar com esse lazer. "Mesmo que você esteja razoavelmente bem, pense em economizar, porque aquela sobra pode permitir até fazer um ‘plus’ durante a viagem. Se programando, você pode ficar em um hotel melhor, alugar um carro melhor, ir em restaurantes melhores. Nunca deixe de pensar pela ótica da economia", argumenta Rafael Boulhosa.

Cuidados

Quem vai aproveitar a folga para descansar é o médico Bernardo Martins, de 26 anos, que vai passar oito dias em destinos como Recife e cidades praianas por perto: Maragogi e São Miguel dos Milagres. Ele começou a programar o passeio em setembro do ano passado e, mesmo sendo em alta temporada, conseguiu economizar. "Como tentei conciliar com minhas férias, o único período para viajar seria em alta temporada, então tentei ao máximo reduzir os valores dos serviços de que iria precisar, entre eles passagens e hospedagens, principalmente", conta.

A estratégia de Bernardo para baratear suas viagens é usar milhas, não somente para as passagens, mas também na hospedagem. Até o aluguel do carro para o período foi feito por meio das milhas. "Para economizar um pouco na locomoção, aluguei um carro para ficar toda a viagem. E consegui uma oportunidade de passagem: compre uma e ganhe outra grátis. Mesmo com preço alto, saiu em conta considerando ser alta temporada. Vou com a minha namorada, e dessa vez estamos indo para aproveitar só as praias, vamos deixar as festas de Carnaval para uma próxima oportunidade", afirma. Alguns passeios foram contratados ainda no ano passado, com antecedência, para evitar os preços mais altos do início do novo ano.

O médico também optou por estabelecer limites de gastos, o que ele considera necessário para não ter surpresas no fim da viagem. Mesmo que, às vezes, essas despesas superam o que foi pensado, ele acha que não será tanto a ponto de comprometer o orçamento. Bernardo já tem gastos estimados com alimentação, combustível e presentes que pretende trazer de lá.

