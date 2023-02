Abre e fecha no Carnaval em Salvador, Bahia: veja o que funciona no feriado

O famoso carnaval de Salvador, na Bahia, está de volta após ficar parado por conta da pandemia de covid-19. A folia começa oficialmente na quinta-feira (16) e se estende até terça (22), quando acontece o tradicional arrastão.

Confira o que abre e fecha durante o carnaval em Salvador:

Metrô

Entre os dias 17 e 22, a Estação de Metrô Lapa funcionará para embarque a partir das 03h30min, enquanto o restante, neste mesmo horário, somente para desembarque.

As demais estações funcionarão a partir das 05h e fecharão às 0h30min

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), com base na Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, as agências de bancos não funcionam nos dias de carnaval, que se referem esse ano à: 20 e 21 de fevereiro.

O funcionamento retorna na Quarta-feira de Cinzas (22), a partir das 12h, dando no mínimo 3h de funcionamento aos clientes.

Correios

Sexta-feira (17)

Todas as unidades funcionarão normalmente, incluindo as entregas de cartas e encomendas.

Sábado

Serviço de entregas será realizado e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia

Segunda e terça

Não haverá atendimento

.O atendimento e as entregas retornam na quarta-feira (22); as agências abrirão a partir das 12h.

Lazer

Mercadão da Bahia

Sábado (18)

Boxes – das 8h às 19h.

Praça de alimentação – das 8h às 22h.

Domingo (19)

Boxes fechados.

Praça de alimentação – das 8h às 18h.

Segunda-feira (20)

Boxes fechados.

Praça de alimentação – das 11 às 18h.

Terça-feira (21)

Boxes e praça de alimentação fechados.

Quarta-feira (22)

Funcionamento a partir das 12h.

Shoppings

Shopping da Bahia

Sexta-feira (17)

9h às 22h

Sábado (18)

9h às 20h

Domingo (19) e segunda-feira (20)

10h às 20h

Terça-feira (21)

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas âncoras: 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: Fechados

Shopping Paseo

Quinta-feira (16)

Lojas e quiosques: 9h às 20h

Alimentação: 9h às 20h

Sexta-feira (17)

Lojas e quiosques: 9h às 20h

Alimentação: 9h às 20h

Sábado (18)

Lojas e quiosques: 9h às 16h

Alimentação: 9h às 16h

A programação do cinema e academia podem ser conferidas nos sites.

Shopping Itaigara

Sábado (18)

Lojas e quiosques: 9h às 16h

Restaurantes: 9h às 16h

Super Bompreço: 7h às 22h

Bancos: Fechados

Subway: atendimento por delivery

Domingo (19)

Lojas e quiosques: fechados

Restaurantes: fechados

Super Bompreço: 7h às 18h

Bancos: fechados

Subway: atendimento por delivery

Segunda-feira (20)

Lojas e quiosques: fechados

Restaurantes: fechados

Super Bompreço: 7h às 22h

Bancos: fechados

Subway: atendimento por delivery

Terça-feira (21)

Lojas e quiosques: fechados

Restaurantes: fechados

Super Bompreço: 7h às 18h

Bancos: fechados

Subway: atendimento por delivery

Shopping Salvador

Quinta (16) e sexta -feira (17)

9h às 22h

Sábado (18)

Bompreço: 7h às 22h

SmartFit: 8h às 14h

Alimentação: funcionamento opcional das 20h às 22h

Domingo (19)

Bompreço: 8h às 21h

SmartFit: 8h às 14h

Alimentação e demais lojas e quiosques: 12h às 20h

SAC, Correios, Lotéricas e Bancos: Fechados

Cinema: a partir das 12h

Segunda-feira (20)

Bompreço: 8h às 21h

SmartFit: 8h às 14h

Alimentação e demais lojas e quiosques: 12h às 20h

SAC, Correios, Lotéricas e Bancos: Fechados

Cinema: a partir das 12h

Terça-feira (21)

Bompreço: 8h às 20h

Lojas âncoras, megalojas, lazer, alimentação e farmácias: 12h às 20h

SAC, Correios, Lotéricas, Bancos, SmartFit, demais lojas e quiosques: Fechados

Cinema: a partir das 12h

Quarta-feira (22)

12h às 22h

Shopping Salvador Norte

Quinta (16) e sexta-feira (17)

9h às 22h

Sábado (18)

Lojas e quiosques: 9h às 21h;

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Domingo (19)

Lojas âncoras, megalojas e farmácias: 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 20h

Demais operações: 13h às 20h

Segunda- feira (20)

Lojas âncoras, megalojas e farmácias: 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 20h

Demais operações: 13h às 20h

Terça-feira (21)

Lojas âncoras, megalojas e farmácias: 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 20h

Demais operações: fechadas

Quarta-feira (22)

12h às 22h

Shopping Bela Vista

Quinta (16) e sexta-feira (17)

9h às 22h

Sábado (18)

9h às 20h

Domingo (19) e segunda-feira (20)

12h às 20h

Terça-feira (21)

Alimentação, lazer, GBarbosa, farmácias e lojas âncoras: 12h às 20h

Lojas satélites: Fechadas

Quarta-feira (22)

Shopping Center Lapa: 12h às 22h

Quinta-feira (16)

Lojas, Quiosques e praça de alimentação: 8h30 às 18h

Sexta-feira (17)

Lojas, Quiosques e praça de alimentação: 8h30 às 17h

Sábado (18), domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21)

Fechado

Quarta-feira (22)

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 12h às 20h30

Shopping Barra

Quarta-feira (15)

Lojas: 9h às 20h

Praça de alimentação: 9h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: a partir das 12h

Quinta-feira (16)

Lojas: 9h às 16h

Praça de alimentação: 9h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Sexta-feira (17)

Lojas: 9h às 15h

Praça de alimentação: 9h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Sábado (18)

Lojas: 9h às 14h

Praça de alimentação: 9h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Domingo (19)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 12h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Segunda- feira (20)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 12h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Terça-feira (21)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 12h às 19h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: 12h às 18h

Quarta-feira (22)

Lojas: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli: a partir das 12h

A programação do cinema pode ser encontrada no site.

Parque Shopping da Bahia

Quinta (16), sexta-feira (17) e sábado (18):

10h às 22h

Domingo (19)

Alimentação: 12h às 21h

Lojas e quiosques: fechados

Segunda (20) e terça-feira (21)

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosque: 13h às 21h

Quarta-feira (22)

12h às 22h

Outlet Premium Salvador

Sábado (18), domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21)

10h às 20h

Quarta-feira (22)