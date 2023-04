Abre e fecha na Semana Santa em Palmas, Tocantins: veja o que funciona no feriado

Devido ao ponto facultativo da Semana Santa alguns estabelecimentos, lojas, bancos, repartições públicas e shopping em Palmas, no Tocantins, estão com horários alterados. Confira o que abre e fecha nos dias 07, 08, 09 de abril.

Governo do Tocantins

Entre os dias 05 a 07 de abril, no Tocantins, é considerado ponto facultativo em decorrência da Semana Santa e o período da Paixão de Cristo. Como resultado, o expediente nos órgãos públicos está suspenso e retoma na próxima segunda-feira (10). O Estado garante o plantão nos serviços essênciais como saúde e segurança.

Comércio

De acordo com a convenção coletiva de trabalho da Federação do Comércio do Tocantins (Fecomércio), não é permitida a abertura do comércio em geral durante o feriado da Paixão de Cristo, ou seja, somente na sexta-feira (7). No entanto, as empresas de comércio localizadas em shopping centers, bem como estabelecimentos alimentícios, podem operar normalmente na Sexta-feira Santa, desde que paguem aos funcionários o dobro das horas trabalhadas.

Hemocentro

Todos os Hemocentros funcionarão na quinta-feira (6), com exceção da unidade anexa ao Hospital Geral de Palmas (HGP) e da unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis. Nos dias 7, 8 e 9 as unidades permanecerão fechadas e abrirão na segunda-feira (10).

Shoppings

No Palmas Shopping, na sexta-feira (07) as lojas vão funcionar das 11h às 17h e a praça de alimentação das 10h às 22h. Já no fim de semana o funcionamento é normal.



Capim Dourado Shopping - Na sexta-feira (7) as lojas e quiosques devem funcionar das 10h às 22h. Já a praça de alimentação segue de 11h às 22h. No sábado (8) o expediente será normal e no e no domingo (9), de 10h às 22h e a praça de alimentação, 11h às 22h.

Supermercados

De sexta-feira a domingo, Assaí Palmas segue de 8h às 18h. Já o Quartetto Norte ficará de 6h30 às 22h.

Agências bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão, assim como no fim de semana. As contas com vencimento nos dias 7 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, dia 10.

Correios

Nas agências dos Correios no Tocantins o atendimento será normal até quinta-feira (6). Na sexta-feira não haverá expediente, nem serviço de entregas em todo estado. No sábado (8) haverá entrega de encomendas apenas em Palmas. Os demais serviços retornam na segunda-feira (10).