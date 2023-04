Abre e fecha na Semana Santa em Roraima; veja o que funciona no feriado

Durante a Semana Santa, é comum que bancos, shoppings, estabelecimentos e órgãos públicos reduzam o horário de atendimento ou não tenham expediente nesses dias, devido aos dias comemorativos da época, como a Quinta-Feira Santa (6), a Sexta-Feira Santa (7), feriado que também é chamado de dia da Paixão de Cristo, o Sábado de Aleluia (8) e o Domingo de Páscoa (9). Confira o que abre e fecha no estado de Roraima no feriado nacional da Sexta-Feira Santa.

Tribunal de Justiça

Do dia 5 ao dia 7 de abril, as comarcas do Poder Judiciário de Roraima, sem exceção, funcionarão em regime de plantão. Durante este período, estará suspenso os prazos processuais e não terá audiências e sessões de julgamentos.

O feriado está respaldado no calendário de feriados e pontos facultativos do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), publicado na portaria nº 1141, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em 12 de dezembro de 2022.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente nas agências bancárias de todo o Brasil durante a sexta-feira (7). Para realizar as transações e pagamentos, os consumidores poderão utilizar o atendimento virtual por meio dos aplicativos disponibilizados pelos bancos. O expediente retorna normalmente na segunda-feira (10).

Bolsa

A bolsa de valores brasileira não funcionará na sexta-feira, retornando com o atendimento normal na segunda-feira, 10.

Shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) orienta que na sexta-feira e no domingo os centros comerciais sigam com o horário de abertura às 14h e fechamento às 20h.

Shopping Pátio Roraima

Aos domingos e feriados, o Shopping Pátio Roraima, localizado no bairro Cauamé, tem as lojas funcionando das 14h às 22h, e a praça de alimentação operando das 12h às 22h.

Shopping Roraima Garden

Aos domingos e feriados, o funcionamento das lojas do Shopping Roraima Garden, no bairro Caçari, será de 14h às 22h, e da praça de alimentação das 11h às 22h.

Comércio

Lojistas que abriram seus estabelecimentos no domingo (9) devem repetir o esquema de funcionamento na sexta-feira. No sábado o atendimento segue normal.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas no feriado. As entregas de correspondências realizadas aos sábados irão funcionar normalmente. O atendimento normal retorna na segunda-feira (10).

Hemocentros

Devido ao feriado nacional no dia 7 de abril, o hemocentro Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima), em parceria com o Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estará recebendo doadores voluntários e parceiros até quinta-feira, 6.

(*Gabriel Bentes, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)