Abre e fecha na Semana Santa no Amazonas: veja o que funciona no feriado

No Amazonas, especialmente no dia 7, feriado nacional de sexta-feira santa, o horário de funcionamento de órgãos que oferecem serviços ao público sofrerá mudanças. Na capital, Manaus, a prefeitura decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (6) para os servidores púbicos - mantendo os serviços essenciais - que retornarão ao trabalho somente na próxima segunda-feira (10).

Veja o que abre e fecha:

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente nas agências bancárias de todo o Brasil durante a sexta-feira (7). Para realizar as transações e pagamentos, os consumidores poderão utilizar o atendimento virtual por meio dos aplicativos disponibilizados pelos bancos.

Shoppings

Os shoppings funcionarão normalmente durante a quinta-feira (6). Já na sexta, cada centro de compras abrirá com um horário diferente. Confira:

Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação - 12h às 21h

– Lojas e Praça de Alimentação - 12h às 21h Manaus ViaNorte – Lojas – 14h às 21h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 21h

– Lojas – 14h às 21h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 21h Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h - Praça de Alimentação - 11h às 21h

– Lojas – 14h às 20h - Praça de Alimentação - 11h às 21h Manauara Shopping – Lojas - 14h às 21h – Âncoras – 13h às 21h – Praça de Alimentação – 12 às 22h

– Lojas - 14h às 21h – Âncoras – 13h às 21h – Praça de Alimentação – 12 às 22h Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 22h

– Lojas – 14h às 21h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 22h Amazonas Shopping – Lojas – 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 21h

– Lojas – 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 21h Millennium – Lojas – 14h às 20h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 20h

– Lojas – 14h às 20h – Âncoras e Praça de Alimentação - 12h às 20h Studio 5 – Lojas – 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 21h

– Lojas – 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 21h Shopping São José – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 16h

– Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 16h Sumaúma Park - Lojas – 14h às 21h – Âncoras - 12h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 22h

No sábado (8), os shopping retornam com os horários normais, que sofrerão alterações novamente no Domingo de Páscoa. Veja:

Comércio

Quinta-feira (6): funcionamento normal;

Sexta-feira (7): as lojas do centro comercial abrirão às 9 horas com expediente até 13h;

Sábado (8): funcionamento normal.

Hemoam

Conforme divulgado nos canais oficiais, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) interromperá o serviço de doação de sangue durante a sexta-feira (7), com retorno no dia 8, a partir das 7 horas, com expediente até às 18 horas.

Apesar da interrupção no setor de doação de sangue, os serviços de urgência e internação para os pacientes continuará funcionando normalmente durante o feriado.

Vacinação

A prefeitura de Manaus suspendeu a vacinação contra a covid-19 na capital a partir desta quinta-feira (6) até a sexta-feira santa (7). O serviço retornará no dia 8. Os locais de vacinação e seus respectivos horários de funcionamento estão disponíveis nas redes sociais e no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Casas Lotéricas

De acordo com o Sindicato dos Lotéricos, as casas lotéricas só irão fechar na sexta-feira, já que a Caixa Econômica Federal não realiza jogos no feriado. No sábado (8), o expediente voltará ao normal.

Correios

As unidades dos Correios fecharão apenas na sexta-feira (7), no feriado de Paixão de Cristo. Nas agências que mantém o atendimento aos sábados, as entregas funcionarão normalmente no dia 8, onde também serão retomadas as entregas de mercadorias.

Órgãos públicos

A prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo para os servidores na quinta-feira (6), ou seja, o feriado será prolongado, contando com um dia a mais. Apenas os serviços essenciais, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), continuarão com o expediente normal durante os quatro dias.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)