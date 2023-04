Venda de peixe com desconto atrai grande público para a Feira do Pescado em Belém

Pescada amarela, gó, bacalhau, camarão e pirarucu são algumas das espécies disponibilizadas para nos oito pontos de venda da Feira do Pescado 2023. O evento é realizado anualmente no período da Semana Santa e se tornou uma alternativa para consumidores encontrarem os produtos mais consumidos na época a um preço mais acessível. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), cerca de 30 toneladas de peixes, crustáceos e moluscos devem ser comercializados nesta quarta-feira (5) e quinta-feira (6).

Um dos pontos tradicionais do evento é na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, onde a movimentação foi intensa desde o início da manhã. O aposentado Francisco Carlos, 56 anos, é morador da região e aproveitou para garantir o produto para o almoço dos próximos dias, em que tradicionalmente se abdica do consumo de carne vermelha. “Os preços estão bons. No supermercado está R$ 35 a gó e aqui eu estou comprando a R$ 23. Vamos cozinhar amanhã (quinta) e na Sexta-Feira Santa”, disse.

O aposentado Francisco Carlos considerou o preço do pescado acessível (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo o coordenador da feira no local, Cirilo Garcia, os produtos mais procurados eram a pescada gó, a pescada amarela, a dourada e camarões. Devido à grande procura, a estimativa é que somente na Pedreira cerca de seis toneladas sejam comercializadas.

Cirilo Garcia, da Sedap, diz que descontos variam de 25% a 28% neste ano (Ivan Duarte / O Liberal)

“A expectativa de público é muito boa, assim como ano passado. A gente trabalhou muito em cima dos preços. No ano passado, conseguimos mais de 30% [de desconto] abaixo dos supermercados. Nesse ano, estamos com uma média de 25% a 28% abaixo. Isso mostra que o valor na ponta aumentou um pouco mais, por isso encareceu para o fornecedor também”, explica o funcionário da Sedap.

A variação dos preços foi notada por diversos clientes, que consideraram os valores altos para a época. “Tá caro pra cá pro nosso Pará onde a gente tem bastante peixe. Tá mais caro que no supermercado. O que está mais em conta é o filé de dourada e o filé de gó, que tá R$ 23”, reclamou a dona de casa Naza Rocha, que mesmo assim levou dois quilos dos produtos para garantir o almoço da família.

A dona de casa Naza Rocha reclamou dos preços praticados na Feira do Pescado de 2023 (Ivan Duarte / O Liberal)

Evento garante renda para produtores de pescado durante a Semana Santa

No bairro de Nazaré, a Feira no Centur também atraiu grande público, com o diferencial da oferta de produtos diferentes do pescado congelado, que abastece todos os oito pontos de venda de Belém e Ananindeua. “Nós estamos atendendo ao público com peixe da indústria, peixe de cultivo e com pescado da atividade extrativista, que no caso são caranguejos e ostras, que são exclusividade do ponto do Centur”, destacou Thiago Cruz, coordenador da feira no local.

Movimentação de clientes foi intensa no ponto de vendas do Centur (Ivan Duarte / O Liberal)

Para o produtor extrativista José Galvão, a participação na feira é sinônimo de mais renda e de mais incentivo à atividade, que atualmente envolve dez pessoas no município de Curuçá. “O trabalho da nossa associação é voltado todo para o cultivo das ostras. Nesse evento, trouxemos hoje 600 ostras. A gente sempre espera as datas dessa feira porque é um período que a gente sai muito feliz porque consegue vender bastante”, comenta.

As perspectivas também são boas para a família do produtor de pirarucu Koji Arima, que cria cerca de 5 mil exemplares da espécie em cativeiro, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.. “Na época de Semana Santa, é bem mais movimentada essa questão da venda. A gente estima que só na feira vamos vender em torno de 300 kg a 400 kg de pescado”, projetou Koji, que fez questão ainda de expor dois peixes vivos em um tanque como forma de atrair os consumidores para a compra do filé fresco.

“A gente veio para se diferenciar justamente porque já está enraizado na cultura do paraense comer o pirarucu salgado. É um peixe totalmente diferente do que a população paraense está acostumada, então a gente veio para quebrar esse paradigma e mostrar que o pirarucu fresco é tão bom quanto o que as pessoas já consomem”, ressaltou.

Koji Arima destacou aposta na venda de pirarucu fresco (Ivan Duarte / O Liberal)

Confira os preços da Feira do Pescado 2023

Filé de pirarucu fresco – R$ 50 (Kg)

Pirarucu salgado – R$ 44,50 (Kg)

Filé de dourada – R$ 23 (Kg)

Filé de pescada amarela média – R$ 37,90 (Kg)

Filé de pescada amarela grande – R$ 39 (Kg)

Filé premium de pescada amarela – R$ 65 (Kg)

Filé de pescada gó – R$ 23 (Kg)

Filé de salmão – R$ 98 (Kg)

Bacalhau desfiado – R$ 74,90 (Kg)

Filé de bacalhau dessalgado – R$ 82 (800g)

Bacalhau dessalgado desfiado – R$ 55 (500g)

Peixe tipo bacalhau salgado e desfiado – R$ 73 (Kg)

Lombo de bacalhau dessalgado – R$ 115 (800g)

Camarão rosa com casca – De R$ 40 a R$ 75 (Kg)

Camarão rosa sem casca – De R$ 45 a 74,90 (Kg)

Camarão regional descascado - R$ 49,90 (800g)

Caranguejo – R$ 10 (5 unidades)

Ostras baby – R$ 20 (dúzia)

Ostras médias – R$ 25 (dúzia)

Pata de caranguejo – R$ 59 (Kg)

Massa de caranguejo – R$ 50 (Kg)

Serviço: Pontos de vendas da Feira do Pescado em Belém e Ananindeua

Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) – avenida Gentil Bittencourt, nº 650. Bairro: Nazaré

Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel - avenida Pedro Miranda. Bairro: Pedreira

Sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) – Avenida Augusto Montenegro, Km 10, S/N

Usipaz do Guamá - Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa. Bairro: Guamá

Usipaz Icuí-Guajará- Estrada do Icuí-Guajará, S/N, esquina com a Avenida Independência - Ananindeua.

Marfrios (matriz) – avenida Romulo Maiorana, nº 231. Em frente à Feira da 25. Bairro: São Brás

Marfrios (filial) - avenida Roberto Camelier, nº 621, esquina com Caripunas. Bairro: Jurunas

Kennedy Mariscos e Pescados - Feira da 25. Bairro: São Brás

Horário: de 8h às 14h