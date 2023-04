Castanhal realiza a 25ª Feira do Peixe Vivo com diversas atrações culturais; confira

Começou nesta quarta-feira (5) e vai até a sexta-feira (7), a 25ª Feira do Peixe Vivo de Castanhal, no nordeste do estado. A comercialização dos peixes já é tradição no município, na semana que antecede o feriado da Sexta-Feira Santa e é realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Castanhal (Semada).

Ano passado a feira comercializou cerca de 20 toneladas de peixe e este ano a expectativa da organização é de que sejam vendidos de 25 a 30 toneladas de peixe vivo. As espécies disponíveis serão o tambaqui, panga, tilápia, bagre, pirarucu, camarão e ostra.

“Só para este primeiro dia estamos disponibilizando cerca de 5 toneladas porque é o início da feira, mas a grande movimentação será mesmo na sexta. Estamos com muitas expectativas para este ano”, explicou Jeferson Gentil, coordenador de piscicultura da Semada.

Preços acessíveis para atender público de vários municípios (Divulgação/ Ismael Aleixo)

Seu Domingos Vanderlei dos Santos, agricultor de 55 anos, veio do município de Santa Maria para comprar garantir o almoço da Sexta-Feira Santa.

“Eu sempre venho aqui comprar e este ano marquei até uma consulta no mesmo dia da feira para aproveitar a vinda de Santa Maria para cá. Lá em casa gostamos muito de peixe e na feira sempre tem um peixe fresco e de bom preço”, disse o agricultor.

Taciara Freitas há quatro anos participa da Feira do Peixe Vivo de Castanhal. Ela é produtora de ostras no município de Curuçá e este ano trouxe mais de 50 dúzias para serem comercializadas nos dias de feira. (Patrícia Baía/ O Liberal)

“São três dias de feira e que vale a pena vir para cá. E este é meu quarto ano e vim com novidades. Trouxe três tamanhos de ostras para agradar a todos os compradores. Tenho a baybe por 20 reais o quilo, a média por 25 e a ostra máster por 30 reais”, contou a produtora.

Este ano a feira conta com dois locais de venda. O da praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro do Pirapora e o outro no canteiro principal da vila do Apeú. O horário vai das 7h da manhã até as 20h, com atrações culturais a partir das 18h, feirinha de artesanato e venda de lanches.

Atrações culturais

A feira começa a partir das 7h da manhã e termina por volta das 20h e, este ano, terá pela primeira vez atrações culturais a partir das 18h, feirinha de artesanato e venda de lanches. “Ainda teremos um açaí batido na hora e a venda de peixe frito. Tudo isso para tornar a feira ainda melhor. Nossa expectativa é de recebermos mais de 10 mil pessoas não só de Castanhal, mas dos municípios vizinhos e de Belém”, disse o secretário Gabriel Titan.

Serviço:

Evento: 25ª Feira do Peixe Vivo

Hora: Das 7h às 20h

Locais: Praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, bairro do Pirapora e Feira do canteiro da vila do Apeú.

Espécies comercializadas: tambaqui, ponga, tilápia, bagre, pirarucu, além de camarão e ostra.