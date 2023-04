Castanhal realiza a 25ª Feira do Peixe Vivo

De 5 a 7 de abril será realizada a 25ª Feira do Peixe Vivo de Castanhal e este terá dois pontos de venda. Um será na praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, bairro do Pirapora e o outro, pela primeira vez, na feira do canteiro da vila do Apeú. A feira já é tradição na semana que antecede o feriado da sexta-feira Santa e é realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Castanhal- Semada.

Ano passado a feira comercializou cerca de 20 toneladas de peixe e, este ano, a expectativa é de que sejam vendidos de 25 a 30 toneladas de peixe vivo. As espécies comercializadas serão o tambaqui, ponga, tilápia, bagre, pirarucu, camarão e ostra.

“A Feira do Peixe Vivo é um evento tradicional de Castanhal e nós buscamos a cada ano fazer inovações. Estamos trabalhando no sentido de fomentar a atividade para que se produza ainda mais e termos Castanhal como referência no Estado, na área da piscicultura”, disse o secretário de agricultura, Gabriel Titan.

O abastecimento da feira será feito por produtores da vila do Apeú, agrovilas de Macapazinho, Cupiuba, Boa Vista e comunidade do 17.

“Estamos trabalhando para desenvolver ainda mais a piscicultura no município e desta forma termos bastante peixe com qualidade e valor acessível para toda população não só durante a feira”, disse Gabriel Titan.

São esperadas mais de 10 mil pessoas na Feira do Peixe Vivo (Divulgação/ Ascom/PMC)

Todos os peixes comercializados na 25 ª Feira do Peixe Vivo serão de cativeiro, como explica o coordenador de piscicultura, Jeferson Gentil.

“Esses peixes são muito mais saudáveis porque comem ração de qualidade, tem a temperatura da água o tempo toda observada, assim como uma série de manejos. Bem diferente dos peixes de rio ou de mar que comem de tudo", observou Gentil.

Atração

A feira começa a partir das 7h da manhã e termina por volta das 20h e, este ano, terá pela primeira vez atrações culturais a partir das 18h, feirinha de artesanato e venda de lanches. “Ainda teremos um açaí batido na hora e a venda de peixe frito. Tudo isso para tornar a feira ainda melhor. Nossa expectativa é de recebermos mais de 10 mil pessoas não só de Castanhal, mas dos municípios vizinhos e de Belém”, disse o secretário Gabriel Titan.

Serviço:

Evento: 25ª Feira do Peixe Vivo

Hora: Das 7h às 20h

Locais: Praça da igreja de São Francisco, localizada na avenida Presidente Vargas, bairro do Pirapora e Feira do canteiro da vila do Apeú.

Espécies comercializadas: tambaqui, ponga, tilápia, bagre, pirarucu, além de camarão e ostra.