Semana Santa: confira a programação na Basílica Santuário de Nazaré

Com a proximidade do mês de Abril, a Basílica Santuário de Nazaré divulgou, nesta quarta-feira (22), a programação com as celebrações da semana santa, que iniciarão no dia 2 de abril, com a celebração do Domingo de Ramos. A programação segue com as celebrações tradicionais durante a segunda e terça-feira. Já na quarta-feira (5), será realizado o mutirão de confissões durante todo o dia.

Na quinta-feira (6), às 18h, haverá a celebração da Ceia do Senhor e Lava-Pés, seguida de Adoração Eucarística que segue até às 12h da sexta-feira santa (7). Ainda na Sexta-feira Santa será realizada também a Procissão do Senhor dos Passos, Via Sacra, Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e Procissão do Senhor Morto. Sábado, 08, a Vigília Pascal antecede o dia da Ressurreição de Cristo, o Domingo da Páscoa do Senhor.

Mutirão de confissões

Até o dia 5 de abril, o mutirão de confissões em preparação para a Semana Santa segue nas paróquias das oito Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém (Coração Eucarístico de Jesus, Menino Deus, Nossa Senhora do Ó, Sant’ Ana, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, São Vicente de Paulo e São João Batista). O mutirão iniciou no dia 24 de fevereiro e segue atendendo fiéis das 103 paróquias nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.

Confira a programação completa da Semana Santa na Basílica

02/04 – Domingo de Ramos

Santa Missa: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h (às 7h45 haverá bênção solene dos ramos na praça Santuário, com procissão até a Basílica Santuário)

*Antes de cada missa bênção dos ramos

05/04 – Quarta-feira santa

Confissões: 8h às 11h30 e 14h às 21h

06/04 - Quinta-feira santa

Ceia do Senhor e Lava Pés, às 18h (Facebook e YouTube), seguida de vigília até dia 07/04, findando às 13h

07/04 – Sexta-feira santa

Via Sacra da Família Zaccariana, às 9h (Rede Vida, Facebook e YouTube)

Celebração da Paixão do Senhor, às 15h (Facebook e YouTube)

Procissão do Senhor Morto, às 18h

Via Sacra na Praça Santuário, às 19h (Juventude Nazarena e Diretoria da Festa de Nazaré)

08/04 – Sábado

Vigília Pascal, às 20h (Facebook e YouTube)

*Benção do fogo na Praça Santuário

Vigília do Caminho Neocatecumenal, 22h

09/04 – Domingo

Missa de Páscoa, às 6h30, 8h (TV Cultura, Facebook e YouTube), 10h (Facebook e YouTube), 12h, 16h, 18h (Facebook e YouTube) e 20h

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Endereço: rua Boaventura da Silva, 1796 (esquina com a Nove de Janeiro)

02/04 – Domingo de Ramos

Santa Missa, às 8h30 (bênção dos Ramos na quadra seguida de procissão) e 19h

06/04 – Quinta-feira

Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés, às 19h;

Após a celebração, Adoração ao Santíssimo até às 23h

07/04 – Sexta-feira

Adoração ao Santíssimo Sacramento das 6h às 12h

Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, às 15h

Procissão do Senhor Morto, às 17h

08/04 – Sábado

Vigília Pascal, às 19h

09/04 - Domingo

Santa Missa, 8h30 e 19h

Comunidade Sagrado Coração de Jesus

Endereço: rua dos Caripunas, 2200 (esquina com a Generalíssimo Deodoro)

02/04 – Domingo de Ramos

Santa Missa, às 7h30 (bênção solene dos ramos no pátio da capela)

06/04 – Quinta-feira

Celebração da Ceia do Senhor e Lava Pés, às 19h

Após a celebração, Adoração ao Santíssimo até às 22h

07/04 – Sexta-feira

Adoração ao Santíssimo Sacramento de 6h às 12h

Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, às 15h

Procissão do Senhor Morto, às 17h

08/04 – Sábado

Vigília Pascal, às 19h

09/04 – Domingo

Santa Missa, às 7h30

Confira a programação completa do mutirão de confissões

23/03 - Quinta-feira

19h às 21h - Paróquia São Domingos de Gusmão - Terra Firme

19h às 21h - Paróquia Jesus Ressuscitado - Marambaia

19h às 21h - Paróquia Nossa Senhora do Livramento - Icoaraci

19h às 21h - Paróquia Nossa Senhora das Graças - Ananindeua

18h às 21h - Paróquia Arcanjo São Miguel - Una

19h às 21h - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro

19h às 21h - Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Benevides

24/03 - Sexta-feira

16h - Catedral Metropolitana- Cidade Velha

19h às 21h - Paróquia São Pedro e São Paulo - Guamá

19h às 21h - Paróquia Santa Cruz - Marco

19h às 21h - Paróquia São Francisco de Assis - Icoaraci

18h às 21h - Paróquia Cristo Redentor – Ananindeua

19h às 21h - Paróquia São Lucas - Ananindeua

18h30 às 21h - Paróquia São Pedro Pescador - Mosqueiro

27/03 - Segunda-feira

18h às 21h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Fátima

19h às 21h - Paróquia São Raimundo Nonato - Umarizal

19h às 21h - Paróquia São Sebastião - Sacramenta

18h às 21h - Paróquia Santa Terezinha - Tenoné

28/03 - Terça-feira

19h30 às 21h - Paróquia São Geraldo Magela - Val-de-Cães

19h às 21h - Paróquia Santo Antônio do Tucunduba - Guamá

18h às 21h - Paróquia Natividade do Nosso Senhor Jesus Cristo - Conjunto Sideral

29/03 - Quarta-feira

19h às 21h - Santuário São Judas Tadeu – Condor

19h às 21h - Paróquia Santa Maria de Belém - Terra-Firme

19h às 21h - Paróquia São Jorge - Marambaia

19h às 21h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Icoaraci

18h às 21h - Paróquia São José de Anchieta - Ananindeua

19h às 21h - Paróquia Transfiguração do Senhor- Ananindeua

30/03 - Quinta-feira

19h às 21h - Paróquia São João Paulo II- Souza

19h às 21h - Paróquia Sagrada Família- Marco

19h às 21h - Paróquia São Miguel- Cremação

19h às 21h - Paróquia São Francisco - Tapanã

19h às 21h - Paróquia São Marcos - Marituba

18h às 21h - Paróquia Santo Antônio de Pádua – Ananindeua

18h - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benfica

31/03 - Sexta-feira

19h às 21h - Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Pedreira

19h às 21h - Paróquia Santo Antônio de Lisboa – Batista Campos

19h às 21h - Paróquia Santa Maria Goretti - Guamá

18h às 21h - Paróquia Santa Edwiges - Mangueirão

19h às 21h - Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório – Pratinha

19h às 21h - Paróquia Ascensão do Senhor - Ananindeua

19h às 21h - Paróquia Santo André Apóstolo – Ananindeua

19h às 21h - Paróquia Santíssimo Sacramento - Marituba

18h às 21h - Paróquia Nossa Senhora do Ó - Mosqueiro

19h às 21h - Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Pará

01/04 - Sábado

18h às 21h - Paróquia Rainha da Paz- Bengui

03/04 - Segunda-feira

18h às 21h - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Ananindeua

04/04 - Terça-feira

19h às 21h - Área Missionária São Vicente de Paulo - Paar

19h às 21h - Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos

05/04 - Quarta-feira

8h às 12h e 14h às 20h - Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré - Nazaré

