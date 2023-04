Veja o que abre e o que fecha no feriado da Semana Santa em São Luís, no Maranhão

Começou no último domingo (2) o período compreendido como Semana Santa, que se estende até o próximo domingo, dia 9. A celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo influencia o calendário brasileiro, com a Sexta-Feira da Paixão sendo considerada um feriado nacional, modificando o funcionamento habitual de estabelecimentos, órgãos públicos e espaços de lazer.

Em São Luís, no Maranhão, alguns setores poderão apresentar horários diferenciados ou expediente facultativo. Por conta disso, é necessário ficar atento para não correr o risco de ser surpreendido com a mudança de funcionamento dos serviços.

Órgãos públicos

O funcionamento dos órgãos públicos na capital maranhense sofrerá alterações desde a quinta-feira (6). A Prefeitura de São Luís decretou ponto facultativo no dia, com apenas os serviços de saúde, limpeza, segurança e transporte público funcionando normalmente. O ponto facultativo também foi decretado pelo Governo do Estado.

Comércio

O comércio na região metropolitana de São Luís deve funcionar normalmente durante quase todos os dias da Semana Santa, com exceção da Sexta-Feira da Paixão, considerada feriado. Nos dias 6, 8 e 9 de abril, o trabalho não é considerado extraordinário, pois não há feriado nestas datas.

No Domingo de Páscoa (9), os estabelecimentos de rua devem funcionar entre 9h e 14h, enquanto lojas de shopping terão funcionamento entre 13h e 21h. As regras são diferentes para farmácias e supermercados, que devem funcionar no horário normal por serem considerados serviços essenciais.

Lotéricas

As casas lotéricas não funcionarão na sexta-feira (7), devendo retornar somente no Sábado de Aleluia (8), informou o Sindicato das Lotéricas.

Correios

O funcionamento dos Correios deve ser interrompido também na sexta-feira (7), retornando apenas no dia seguinte, com o horário de funcionamento habitual nas agências que abrem aos sábados.

Equatorial Maranhão

O atendimento presencial e postos E+ Reciclagem da empresa que gere a distribuição de energia no Maranhão não irão funcionar a partir da próxima sexta-feira (7), retornando apenas na próxima segunda-feira (10). Outros serviços como solicitação de religação, aviso de falta de energia, segunda via de conta, entre outros, podem ser realizados a partir do contato via Whatsapp, pelo telefone (98) 2055-0116.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)