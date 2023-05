Abono salarial do PIS/Pasep: quarto lote foi pago para mais de 4,4 milhões; veja como consultar

O quarto lote de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep foi pago na última segunda-feira (15). Receberam o auxílio trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e agosto e servidores públicos com inscrição no Pasep terminada em 4 ou 5. O valor do abono recebeu um acréscimo em maio.

VEJA MAIS

Receberam o benefício mais de 4,4 milhões de pessoas somente neste mês de maio, sendo 3,9 milhões de trabalhadores inscritos no PIS e cerca de 500 mil inscritos no Pasep. O valor do abono salarial recebeu um acréscimo em maio, tendo em vista que o salário mínimo subiu de R$ 1302 para R$ 1320 no primeiro dia do mês, em comemoração ao Dia do Trabalhador.

O valor do abono salarial muda de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo cidadão no ano-base de 2021. As parcelas variam de R$ 110 até R$ 1320. Para consultar se tem direito ao benefício e saber qual o valor a ser recebido o cidadão pode consultar o Portal Emprega Brasil ou a Carteira de Trabalho Digital.

Como consultar o abono salarial do PIS/Pasep?

Para consultar o abono salarial do PIS/Pasep, o cidadão deve acessar um dos canais citados anteriormente.

Consulta do abono salarial pela CTPS Digital

Baixe o aplicativo da CTPS Digital;

Acesse sua conta utilizando CPF e senha;

Clique na aba “Benefícios”;

Escolha a opção “Abono Salarial”.

Consulta do abono salarial pelo portal Emprega Brasil

Acesse o site do portal Emprega Brasil;

Utilize CPF e senha para realizar o login;

Acesse a opção “Abono salarial”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)