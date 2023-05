PIS/Pasep: abono salarial será pago para quase 1,4 milhão a mais após reprocessamento

Cerca de 1,4 milhão de trabalhadores irão receber o abono salarial do PIS/Pasep após um novo processamento realizado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev. Três parcelas do auxílio já foram pagas, restando os pagamentos de maio, junho e julho.

Com valor que pode chegar a até um salário mínimo, o abono salarial é considerado um 14º salário e é pago para os trabalhadores que receberam, em média, até dois salários mínimos no período de referência, que este ano é 2021. Tem direito ao abono os trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e que tenham trabalhado ao menos 30 dias no ano-base.

O Dataprev realizou o reprocessamento de mais de 2,7 milhões de cadastros e identificou que 1.383.694 trabalhadores deveriam ser incluídos na lista do abono salarial, que será distribuído para cerca de 22 milhões de trabalhadores em 2023. Estes trabalhadores não estavam na lista anterior em sua maioria por conflitos de dados, como mais de uma inscrição no PIS/Pasep ou divergências identificadas pela Receita Federal.

A parcela do abono salarial paga em abril contemplou os trabalhadores previstos para o mês em questão e os cidadãos que foram incluídos no reprocessamento e que já deveriam ter recebido a parcela em datas anteriores. Já receberam o abono salarial do PIS/Pasep trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e junho e servidores públicos com inscrição do Pasep terminada entre 0 e 3.

Cada mês trabalhado em 2021 soma R$110 no pagamento do abono salarial, chegando ao teto de um salário mínimo para quem trabalhou em todo o ano-base. A próxima parcela do benefício será paga no dia 15 de maio.

