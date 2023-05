PIS/Pasep: abono salarial terá novo valor a partir de maio; entenda

Os trabalhadores brasileiros que ainda não receberam o abono salarial do PIS/Pasep em 2023 irão receber um aumento no valor do benefício. Isso se dá porque o auxílio é baseado no valor do salário mínimo, que foi acrescido em R$18 na última segunda-feira, 1º de maio, e passou a ser de R$1320.

Ao todo, mais de 21 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial neste ano. O benefício é pago para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tiveram renda de até dois salários mínimos no ano-base de 2021.

Já receberam o abono salarial os trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e junho e servidores públicos com dígito final de inscrição do Pasep entre 0 e 3. Veja quem ainda falta receber o abono salarial:

PIS

Nascidos em julho e agosto - 15 de maio;

Nascidos em setembro e outubro - 15 de junho;

Nascidos em novembro e dezembro - 17 de julho.

Pasep

Inscrição do Pasep terminada em 4 e 5 - 15 de maio;

Inscrição do Pasep terminada em 6 e 7 - 15 de junho;

Inscrição do Pasep terminada em 8 e 9 - 17 de julho.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é distribuído pelo Banco do Brasil. Ao todo, o Governo Federal deve gastar cerca de R$20 bilhões com o pagamento do abono salarial. O valor a ser recebido por cada trabalhador varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base de 2021. Cada mês trabalhado corresponde a R$110.

