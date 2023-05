PIS/Pasep: cerca de 400 mil ainda não sacaram o abono salarial de 2022; saiba como receber

O abono salarial do PIS/Pasep já começou a ser pago em 2023. O benefício de até um salário mínimo é pago para quem trabalhou pelo menos 30 dias e recebeu em média até dois salários mínimos no ano-base de referência. Entretanto, quase 400 mil trabalhadores que receberam o abono no ano passado ainda não sacaram o pagamento.

Até o dia 15 de fevereiro, 399.975 pessoas ainda não haviam retirado o dinheiro, sendo 120.947 trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS e 279.028 servidores públicos que recebem o Pasep. Quem perdeu o prazo para sacar o abono em 2022 ainda tem cinco anos para entrar com um recurso administrativo e receber o dinheiro esquecido.

Para entrar com um recurso administrativo, o trabalhador pode usar um dos seguintes canais:

Presencialmente, em qualquer unidade do Ministério do Trabalho e Emprego;

Através da Central Alô Trabalho, pelo telefone 158;

Pela internet, utilizando o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Em 2023, os nascidos entre janeiro e junho já receberam o PIS, enquanto os servidores públicos com inscrição do Pasep terminada entre 0 e 3 também já podem sacar o benefício. Ao todo, mais de 21 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial neste ano, que tem como ano-base 2021.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)