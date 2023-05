PIS/Pasep: saiba até quando é possível sacar o abono salarial e o que fazer ao perder o prazo

O abono salarial de 2023 já foi pago para mais de 10 milhões de trabalhadores e uma nova parcela de indivíduos receberá o quarto lote do benefício na próxima segunda-feira, 15 de maio. Entretanto, o pagamento de até um salário mínimo tem um prazo para ser movimentado e os trabalhadores devem ficar atentos para não perderem a quantia.

Segundo o calendário de 2023 do abono salarial, os trabalhadores têm até o dia 28 de dezembro para realizar o saque do montante. Caso o valor seja esquecido, uma resolução do CODEFAT estipula um novo prazo, de até cinco anos, para que o cidadão receba o benefício por intermédio de um recurso administrativo.

O abono salarial de 2023 é voltado para trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos que tenham trabalhado pelo menos 30 dias e recebido em média até dois salários mínimos no ano-base de 2021. O valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados: R$110 para cada mês, chegando ao máximo de R$1320.

O abono salarial de 2022, por exemplo, ainda não foi sacado por cerca de 400 mil trabalhadores, um montante que ultrapassa R$350 milhões. Para solicitar o reembolso, o cidadão deverá abrir um recurso administrativo através dos canais do Ministério do Trabalho e Emprego:

Telefone 158;

Pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br, onde “uf” deve ser substituído pela sigla do estado onde o cidadão vive.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)