PIS/Pasep: quase um milhão ainda não sacaram o abono salarial de 2023

O abono salarial do PIS/Pasep já foi pago para mais de 10 milhões de trabalhadores em 2023. As parcelas de fevereiro, março e abril podem chegar ao valor de até um salário mínimo e ainda não foram movimentadas por quase um milhão de pessoas.

O abono salarial do PIS/Pasep é pago para trabalhadores brasileiros que receberam, em média, até dois salários mínimos no ano de referência para o pagamento do benefício, que atualmente é 2021. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano de referência.

Já receberam o pagamento os trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e junho e servidores públicos com o número de inscrição do Pasep terminado entre 0 e 3. Ao todo, 10.819.435 parcelas já foram liberadas, sendo que 948.796 ainda se encontram disponíveis para saque.

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o abono salarial através da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos devem sacar o benefício através do Banco do Brasil. Cada mês trabalhado em 2021 corresponde a uma parcela de R$108,50, chegando ao total de R$1302 para quem trabalhou os doze meses.

Após o dia 1° de maio, o valor do abono salarial sofreu uma alteração. Com o aumento do salário mínimo anunciado no Dia do Trabalhador, o benefício também sofreu uma mudança. As parcelas que serão pagas a partir de maio devem chegar a R$1320. A próxima parcela, a ser paga no dia 15 de maio, é destinada a trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e agosto e servidores públicos com inscrição no Pasep terminada em 4 ou 5.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)