Zerésima: emissão do documento deve ser feita em todas as urnas antes do início da votação

Na manhã deste domingo, 6, primeiro turno das eleições municipais de 2024, a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), Nathalie Castro, esteve em uma seção eleitoral de Belém acompanhando o início das votações. A diretora aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância da emissão da zerésima - documento que comprova que a urna eletrônica não tem nenhum voto registrado antes de dar início à votação propriamente dita.

Em uma seção eleitoral na Escola Paz de Carvalho, no bairro da Campina, em Belém, a diretora-geral do TRE-PA falou sobre a necessidade de a emissão da zerésima ser feita em todas as urnas eletrônicas do estado:

"Antes desse processo de votação inicar às 8h, a gente tem a emissão da zerésima em 100% das urnas eletrônicas que é um documento com uma lista nominal de todos os candidatos e ao lado tem a votação zerada, que é justamente para comprovar que na urna não tem voto para nenhum candidato".

Nathalie Castro afirma que este é um entre os vários outros processos para garantir a segurança e lisura do processo eleitoral: "É mais um processo em razão do qual a gente sempre fala que o sistema eletrônico de votação é seguro. Ao longo do dia a gente vai ter mais auditoria, e essa é uma forma de comprovar que o sistema eletrônico é confiável, é seguro e é eficiente".