Voluntários recebem treinamento da Defesa Civil de Belém para grandes eventos

A população de Belém agora pode contar com um reforço de cidadãos preparados para agir em momentos decisivos, como emergências e eventos de grande porte, como o Círio de Nazaré e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A primeira turma de capacitação de voluntários da Prefeitura de Belém, treinada pela Defesa Civil Municipal, teve início nesta terça-feira, 3.

O treinamento, gratuito e com certificação, representa um investimento direto em segurança e prevenção. A capacitação ocorreu das 8h às 12h, reunindo 60 voluntários no auditório da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. Os participantes receberam instruções cruciais sobre introdução à Defesa Civil, combate a incêndios, acidentes domésticos e primeiros socorros.

A formação será replicada nos dias 10 e 17 de junho, totalizando três turmas iniciais, cada turma com 60 voluntários. Novas datas para inscrição ao voluntariado serão divulgadas no fim deste mês. Com alta procura, já há cerca de 800 pessoas na lista de espera para atuar como voluntárias durante a COP 30, que ocorrerá em novembro em Belém.

“Essa capacitação vem num momento muito importante para nossa cidade. Estamos qualificando voluntários para que sejam um braço da Defesa Civil e do município, preparados para atuar em situações de risco e nos grandes eventos da cidade”, destacou o superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães.

Meta é formar 4 mil pessoas

A formação é parte de uma meta ambiciosa de formar mais de 4 mil voluntários, número que deve ser superado. O curso foi ministrado pela cabo Stephanie Renteiro e pelo soldado Luciano Santos, da Defesa Civil do Estado, além de Márcio Pereira, diretor operacional da Defesa Civil de Belém, e Michele Vasconcelos, instrutora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Começamos com noções da Defesa Civil para que eles entendam o papel da instituição, depois abordamos acidentes domésticos como por exemplo acidentes com panelas de pressão, celulares, ventiladores e seguimos com primeiros socorros e combate a incêndios”, explicou Márcio Pereira.

Entre os participantes, histórias inspiradoras mostram o impacto da ação. A cuidadora de idosos Marcilene Sousa, de 47 anos, participou como voluntária no ano passado e retornou este ano motivada pelos resultados que já obteve com o que aprendeu.

“Os ensinamentos de primeiros socorros que recebi no ano passado me ajudaram a salvar a vida de uma criança. Agora estou aprendendo mais e acho muito bom que esteja mais organizado e com certificação. Quero ajudar novamente, agora em um evento muito importante em nível mundial, a COP 30”, disse.

O engenheiro de produção Fabrício Aviz, de 35 anos, contou que soube da capacitação por meio da imprensa e se inscreveu de imediato. “É a primeira vez que estou sendo voluntário. Me interessei porque quero contribuir de alguma forma tanto no Círio quanto na COP 30, que é um evento de grande relevância. Os assuntos abordados na capacitação são úteis até para a vida pessoal”, afirmou.

Aproximação da população

Desde o início do ano a Defesa Civil desenvolve um projeto em que busca se aproximar cada vez mais da população, garantindo conhecimento e prevenção contra acidentes domésticos com o projeto “Defesa Civil nos Bairros”, que leva informação diretamente às casas das comunidades. O bairro do Guamá foi o primeiro a receber o projeto, com 800 vistorias realizadas. No bairro do Curió-Utinga, já foram feitas 150 visitas domiciliares e a ação segue neste sábado, 7.

As equipes verificam botijões de gás, orientam sobre fiações elétricas e analisam estruturas. Quando detectam riscos, emitem laudos e oferecem orientações. Além disso, extintores portáteis do tipo “fogo zero” são instalados em pontos estratégicos para controle rápido de incêndios.

“O projeto tem três frentes: mutirão de vistorias, capacitação da comunidade e criação de brigadas de combate a incêndios e acidentes domésticos. A ideia é que a própria comunidade possa dar a primeira resposta até a chegada das autoridades. Essa é a diretriz da nossa gestão, estar perto das pessoas e levar ações preventivas para os bairros”, explicou Vitor Magalhães.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade