Ação da Defesa Civil para prevenir desastres vistoria 700 casas no Guamá

Encerrou nesta quinta-feira (22) a etapa do projeto "Defesa Civil nos Bairros", da Defesa Civil de Belém, no bairro do Guamá. Ao longo da ação, 700 casas foram vistoriadas, com o objetivo de prevenir incêndios e outros sinistros. Durante as visitas, os moradores também recebem orientações para lidar com situações de risco, como vazamento de gás e falhas elétricas. O projeto seguirá nos próximos meses em outros bairros da capital, com foco em áreas vulneráveis.

A ação iniciou no dia 25 de abril. Para a organização da programação, foi realizado um mapeamento nos bairros com maior número de ocorrências de incêndios e outros problemas estruturais, como desabamento. “Conforme esse levantamento, a gente tem feito a nossa programação da Defesa nos bairros. Iniciamos no Guamá e hoje já finalizamos por aqui, totalizando 700 vistorias somente no bairro do Guamá”, explica Vitor Magalhães, superintendente da Defesa Civil de Belém.

Fogo Zero

O projeto distribui extintores portáteis do tipo “Fogo Zero” para moradores de áreas com maior risco de incêndio. O equipamento é atóxico, ecológico, fácil de usar e dispensa treinamento, sendo indicado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo Vitor Magalhães, a equipe da Defesa Civil de Belém é a primeira do Brasil a fazer o modelo e levar para as comunidades.

“Isso dentro de um mapeamento, num raio de mais ou menos 20km, a gente tem casas mapeadas com Fogo Zero que podem dar assistência não só na sua residência, como também na residência do lado”, explica o superintendente da Defesa Civil de Belém.

“Nós fizemos todo um estudo e mapeamento para entregar o Fogo Zero, que é um produto eficaz logo no início do incêndio. Todo incêndio não começa grande, ele tem um foco e ali naquele foco que é o objetivo para se conter o fogo”, enfatiza.

Prevenção

Um dos cuidados essenciais para evitar incêndios é manter o ventilador sempre limpo. Isso porque, além de reduzir os riscos de problemas respiratórios, previne-se igualmente a possibilidade de explosão espontânea. “O ventilador tem uma combustão instantânea, que é poeira, pressão e calor. Sempre é bom fazer a manutenção dele a cada 4 meses, limpar a copa para evitar acidentes. É importante a manutenção e também manter a grade de proteção, para evitar escalpelamento”, explica Marcio Pereira, diretor operacional da Defesa Civil de Belém.

O botijão de gás também requer cuidados especiais para evitar acidentes. “A mangueira do gás deve ser trocada a cada 2 anos. Já o registro de segurança deve ser trocado a cada 5 anos. Ele tem que estar arejado e nunca se deve colocar sabão, porque quando ele estiver vazando, mesmo que a válvula de retenção esteja com defeito, o sabão é composto por amônia e soda cáustica e ele vai inibir o cheiro” alerta o diretor.

Caso haja vazamento de gás, a orientação é que o público busque abrir todas as janelas e portas da residência e deixar o ambiente arejado. Deve-se ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, CIOP e 190.

Marcio explica que muitos acidentes domésticos acontecem com o uso indevido de tomadas, principalmente ao carregar o aparelho celular. “Quando você perde o carregador, não pode comprar similar e nem falsificado, porque esses não tem dispositivo de segurança e a corrente passa direto. Ele vai super aquecer seu celular, porque o celular tem a bateria de lítio e fica super aquecido e pode até explodir a sua bateria”, reforça.

A moradora Kátia da Silva recebeu a equipe do projeto "Defesa Civil nos Bairros" na sua residência. “Estou gostando, fiquei sabendo agora que o celular a gente não pode deixar a noite toda no carregador, porque ele pode explodir. Sobre as casas também, às vezes a gente mora numa casa e não sabe o risco de desabamento, e nós ficamos sabendo de tudo isso. Que eles possam continuar com esse projeto, ajudando famílias”, finaliza.

Confira os números de emergência de Belém

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil: 199

Polícia Militar: 190

SAMU: 192

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade.