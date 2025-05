Bragança tem situação de emergência reconhecida por derramamento de óleo no rio Caeté

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quinta-feira (22), a situação de emergência no município de Bragança, no nordeste do Pará, em razão de um derramamento de óleo no rio Caeté. A decisão foi oficializada por meio da Portaria nº 1.593, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com a medida, a Prefeitura de Bragança está apta a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, alimentação para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros itens emergenciais.

Segundo o MIDR, o estado do Pará possui atualmente 58 reconhecimentos federais de situação de emergência em vigor. Destes, 46 são por chuvas intensas, três por inundações, três por estiagem, dois por vendaval, um por erosão costeira/marinha e um por derramamento de produtos químicos em ambiente lacustre, fluvial e marinho, categoria que inclui o caso de Bragança.

Os pedidos de apoio devem ser feitos pelas prefeituras por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Após a aprovação, uma nova portaria é publicada com o valor a ser liberado.

A Defesa Civil Nacional também oferece cursos à distância voltados à capacitação de agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD, com foco na atuação em situações de emergência e calamidade pública.

Vazamento de óleo

Uma embarcação pesqueira naufragou no último dia 5 de maio no município de Bragança, no nordeste do Pará. O incidente ocorreu enquanto a embarcação estava atracada no cais da cidade. Ninguém ficou ferido.

A Marinha do Brasil (MB) informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do naufrágio e do consequente vazamento de óleo combustível no rio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a embarcação inclina e a carga de óleo cai no rio. No vídeo, é possível ver algumas pessoas observando a cena à distância.