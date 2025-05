Defesa Civil abre inscrições para curso de voluntários, em Belém; veja como se inscrever

A Prefeitura de Belém abriu inscrições para quem deseja ajudar na proteção e segurança da população por meio da Rede de Voluntários da Defesa Civil Municipal de Belém. Os inscritos aprenderão os princípios básicos de proteção e defesa civil, gestão de riscos, primeiros socorros e atuação em casos de emergência, entre outros conhecimentos para ajudar no serviço à população. As aulas estão marcadas para o mês de junho e são gratuitas.

O objetivo é finalizar o curso com até 4 mil pessoas capacitadas para reforçar a rede de apoio em eventos de grande porte, como o Círio de Nazaré e a 30ª Conferência Das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), ações preventivas e situações de emergência. O processo disponibiliza cursos de capacitação em primeiros socorros, combate a incêndios e prevenção e atendimento em casos de acidentes domésticos.

Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos. Os interessados têm três opções de turmas para realizar a inscrição, nos dias 03, 10 e 17 de junho. As aulas serão ministradas no Auditório da Aldeia Cabana, das 8h às 12h.

As inscrições são realizadas no portal da Defesa Civil de Belém. O curso é gratuito e obrigatório para quem deseja ser voluntário.

O que é a Defesa Civil?

A Defesa Civil atua na esfera preventiva e emergencial para reduzir riscos e oferecer suporte em casos de desastres, sejam eles naturais ou causados pela ação humana. O órgão atua principalmente em problemas relacionados a fenômenos naturais, como vendavais e chuvas intensas, além de casos de alagamento, incêndio e riscos de desabamento. Todo cidadão pode solicitar uma vistoria da Defesa Civil de forma gratuita.

Em maio, entre outras ações, a Defesa Civil de Belém vistoriou 700 casas para prevenir incêndios, no bairro do Guamá, além de realizar levantamento dos prejuízos dos moradores que tiveram as casas atingidas por vendaval, em Mosqueiro.

Como acionar a Defesa Civil?

A população pode entrar em contato por meio do Centro Integrado de Operações (CIOP), pelo número 190, e do Corpo de Bombeiros, pelo número 193, em casos de quedas de árvore, incêndios, vendavais e risco de desabamento. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pode ser acionado pelo número 192, em necessidade de questões médicas.

Serviço:

Inscrições para ser voluntário da Defesa Civil de Belém

Site: defesacivil.belem.pa.gov.br/voluntariado

Datas das turmas: 03/06, 10/06, 17/06.

Local do curso: Auditório da Aldeia Cabana.

Horário do curso: 8h às 12h.